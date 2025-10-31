Rusia/Japón.- Rusia envía una nota de protesta a Japón por la realización de maniobras militares cerca de su frontera

MADRID, 31 Oct. 2025 (Europa Press) - Las autoridades de Rusia han presentado este viernes una nota de protesta ante la Embajada de Japón en el país por la realización de maniobras militares cerca de su frontera, las cuales representan una "amenaza potencial" para el país.

El Ministerio de Exteriores ruso ha indicado en un comunicado que ha presentado una "protesta enérgica" en relación con las maniobras 'Joint Exercise 2025', realizados entre los días 20 y 31 de octubre y que han abarcado "todo el territorio japonés, incluidas áreas que están próximas a Rusia", según un comunicado.

Además, ha calificado estas actividades de "provocadoras" y ha expresado su "preocupación" por el hecho de que "aún no se hayan retirado los sistemas antimisiles 'Typhon' desplegados en la base militar estadounidense de Iwakuni durante las maniobras realizadas en septiembre con Estados Unidos".

El texto indica que este sistema está diseñado, precisamente, para "lanzar misiles de alcance medio y corto", por lo que el Gobierno de Rusia se reserva el derecho a "adoptar medidas de respuesta en base al nivel de seguridad establecido".

Los dos países comparten disputas territoriales desde hace décadas.

Tras la Segunda Guerra Mundial, Japón y la entonces Unión Soviética restablecieron relaciones diplomáticas, pero sus conversaciones para firmar un acuerdo de paz se estancaron debido a una disputa territorial sobre unas islas del Pacífico --las Kuriles, conocidas como Territorios del Norte en Japón--.

Estas islas fueron tomadas por tropas soviéticas en 1945, pero Japón las reclama como propias.

Tokio argumenta su reclamación en el Tratado Bilateral de Comercio y Fronteras que firmó con Moscú el 7 de febrero de 1855, mientras que el Kremlin se ampara en los tratados internacionales suscritos al término de la contienda militar.

La disputa, que se ha convertido en un problema insalvable para el acuerdo de paz, adquirió un cariz todavía más agrio el pasado mes de abril cuando Japón empleó por vez primera en casi 20 años el término "ocupación ilegal" para referirse al estatus de las islas.