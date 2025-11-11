Rusia/Japón.- Rusia prohíbe la entrada a 30 japoneses, la mayoría periodistas

MADRID, 11 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Rusia ha anunciado este martes que ha prohibido la entrada a 30 ciudadanos japoneses, la mayoría periodistas, después de que Tokio ampliara en septiembre sus sanciones a Moscú por la invasión rusa de Ucrania.

El Ministerio de Exteriores ruso ha explicado a través de un breve comunicado que esta "prohibición permanente" llega "como parte de las medidas de represalia contra las denominadas sanciones impuestas por Tokio" a su país.

La cartera diplomática ha incluido un listado con los nombres y puestos de trabajo de las personas a las que se aplica la medida, entre ellos, trabajadores de periódicos como el 'Nikkei' o el 'Asahi', de la cadena de televisión Fuji y de la agencia de noticias Kiodo.

También ha incluido al portavoz del Ministerio de Exteriores nipón, Toshihiro Kitamura; el presidente de una ONG, profesores de varias universidades del país y el director de una empresa especializada en transporte, según ha indicado a través de su página web.