Ruso Medvédev elogia a Trump, pero cuestiona amenaza de los submarinos de EE. UU

Por Guy Faulconbridge

MOSCÚ, 1 feb (Reuters) - Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, elogió a Donald Trump como un líder eficaz que busca la paz, pero añadió que Moscú no había visto ningún rastro de los submarinos nucleares que el mandatario estadounidense dijo que había trasladado cerca de las costas del país

Trump, que ha dicho que quiere ser recordado como un presidente "pacificador", ha afirmado en repetidas ocasiones que está cerca de lograr un acuerdo de paz para poner fin a la guerra de Ucrania

Cuando se le preguntó si Trump era positivo o negativo para Rusia y sobre las especulaciones sin fundamento de que el republicano es una especie de agente ruso, Medvédev respondió que el pueblo estadounidense lo había elegido y que Moscú respetaba esa decisión

Medvédev elogió el valor de Trump al resistirse al establishment estadounidense y dijo que el estilo a veces "impetuoso" del presidente era "eficaz"

"Es una persona emocional, pero, por otro lado, el caos al que se suele aludir, creado por sus actividades, no es del todo cierto", declaró a Reuters, TASS y al bloguero ruso sobre guerra WarGonzo en una entrevista en su residencia a las afueras de Moscú, cuya publicación fue autorizada el domingo

"Es obvio que detrás de esto hay una línea completamente consciente y competente", afirmó Medvédev, que fue presidente de Rusia entre 2008 y 2012

El presidente Vladimir Putin sigue siendo la voz definitiva en la política rusa, aunque Medvédev, quien ha provocado repetidamente a Trump en las redes sociales, da una idea del pensamiento de los partidarios de la línea dura dentro de la élite rusa, según diplomáticos extranjeros

"Trump quiere pasar a la historia como un pacificador, y realmente lo está intentando", afirmó Medvédev. "Es por eso que los contactos con los estadounidenses se han vuelto mucho más productivos"

Medvédev afirmó que la clave para entender a Trump era su experiencia en el mundo de los negocios, y bromeó diciendo que no existía tal cosa como un exempresario, en referencia a un viejo chiste ruso que dice que no existe tal cosa como un exagente del KGB

En agosto, Trump afirmó que había ordenado a dos submarinos nucleares estadounidenses que se acercaran a Rusia en respuesta a lo que calificó de comentarios "muy provocadores" de Medvédev sobre el riesgo de guerra tras lo que parecía ser un ultimátum del republicano

"Todavía no los hemos encontrado", dijo Medvédev sobre los submarinos estadounidenses

Medvédev también afirmó que Rusia obtendría "pronto" la victoria militar en la guerra de Ucrania, pero que lo fundamental era evitar cualquier nuevo conflicto, y añadió: "Me gustaría que esto ocurriera lo antes posible"

"Pero es igualmente importante pensar en lo que sucederá después. Al fin y al cabo, el objetivo de la victoria es evitar nuevos conflictos. Esto es absolutamente obvio", remarcó. (Reporte de Guy Faulconbridge; Editado en español por Javier Leira)