Ruso Medvédev pone fin a 882 días de sequía con título en el Abierto de Almaty

ALMATY, Kazajistán, 19 oct (Reuters) - El ex número uno del mundo Daniil Medvédev puso fin el domingo a una espera de 882 días para lograr su título 21 en el circuito de la ATP, al vencer a Corentin Moutet por 7-5, 4-6 y 6-3 en la final del Abierto de Almaty.

El ruso, de 29 años, no ganaba un título desde el Abierto de Italia en mayo de 2023. Perdió seis finales desde entonces, incluyendo el Abierto de Estados Unidos y el Abierto de Australia.

"Continúa mi divertida historia de 21 títulos en 21 ciudades diferentes", dijo Medvédev, ex campeón del Abierto de Estados Unidos.

Medvédev, número 14 del mundo, tuvo recurrentes problemas con los errores no forzados ante el francés Moutet, que buscaba su primer título ATP.

El ruso cometió 13 errores no forzados en los dos primeros sets, contra cuatro de Moutet, pero Medvédev conectó tres aces en el parcial decisivo y se mantuvo tranquilo para quedarse con el triunfo.

"No estaba muy contento con cómo había jugado en algunos momentos del partido, pero ganar es increíble. En los puntos más importantes jugué bien", dijo Medvédev. (Reporte de Chiranjit Ojha en Bengaluru. Editado en español por Javier Leira)

