Rusos intentan cercar último bastión de Ucrania en el este

KREMENCHUK, Ucrania (AP) — Las fuerzas rusas intentaban el miércoles cercar el último foco de resistencia ucraniana en una disputada provincia del este de Ucrania, mientras el país seguía conmocionado por un ataque aéreo ruso contra un centro comercial que dejó al menos 18 muertos hace dos días.

En la ofensiva de Moscú para arrebatar la región del Donbás a Ucrania, las fuerzas rusas avanzaban hacia dos aldeas al sur de Lysychansk, mientras los soldados ucranianos luchaban para impedir que los rodearan.

El Ministerio de Defensa de Gran Bretaña informó que las fuerzas rusas estaban logrando avances en su ofensiva para capturar Lysychansk, la última ciudad bajo control ucraniano en la provincia de Luhansk tras el retiro de los defensores de la vecina ciudad de Sievierodonetsk.

Las fuerzas rusas y sus aliados separatistas controlan el 95% de Luhansk y aproximadamente la mitad de Donetsk, las dos provincias que conforman la región del Donbás.

En su más reciente evaluación, el Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Washington, dijo que los ucranianos quizá están batiéndose en retirada en busca de mejores posiciones defensivas mientras desgastan a las fuerzas rusas tanto en hombres como en equipo.

Avril Haines, directora de inteligencia nacional de Estados Unidos, dijo que Rusia “quizá piensa que el tiempo está de su lado” debido al incremento de los costos para Occidente y de la fatiga a medida que se alarga la guerra. El escenario más probable que pronostica la inteligencia estadounidense, dijo Haines, es que Rusia logre consolidar su control del sur de Ucrania a fin de año.

Estados Unidos predijo correctamente que Rusia invadiría Ucrania en febrero, pero se equivocó en su evaluación de que capturaría Kiev rápidamente. Durante un evento en Washington, Haines dijo el miércoles que el presidente ruso Vladimir Putin “tiene los mismos objetivos políticos que antes, es decir, pretende apoderarse de la mayor parte de Ucrania” y alejarla de la OTAN.

“Percibimos una desconexión entre los objetivos militares de corto plazo de Putin en esta región y la capacidad de su ejército; una especie de discordancia entre sus ambiciones y lo que su ejército puede lograr", señaló Haines.

Putin afirmó que sus objetivos en Ucrania no han cambiado desde el comienzo de la guerra. Indicó que eran “la liberación del Donbás, la protección de esas poblaciones y la creación de condiciones que garanticen la seguridad para la propia Rusia”. Ya no mencionó sus objetivos iniciales de “desmilitarizar” y "desnazificar" Ucrania.

Negó que Rusia hubiera ajustado su estrategia tras su fracaso en tomar Kiev. “Como pueden ver, las tropas están avanzando y alcanzando las metas que fueron fijadas para una cierta etapa de esta labor de combate. Todo avanza de acuerdo al plan”, declaró Putin en una conferencia de prensa en Turkmenistán.

Entretanto, los cuerpos de rescate seguían buscando entre las ruinas de un centro comercial en Kremenchuk, donde a decir de las autoridades ucranianas 20 personas siguen desaparecidas.

Svitlana Rybalko, funcionaria del Servicio de Emergencias de Ucrania, relató a The Associated Press que además de los 18 muertos, se han recuperado fragmentos de otros ocho cuerpos. No quedaba claro de momento si eso significaba que hubo más víctimas. Varios sobrevivientes sufrieron pérdida de extremidades.

Karmanau reportó desde Leópolis, Ucrania. Frank Griffiths y Sylvia Hui en Londres, Maria Grazia Murru en Kiev, Samuel Petrequin en Bruselas y Nomaan Merchant en Washington contribuyeron a este despacho.