Rusos y bielorrusos podrán competir con su bandera en Juegos Paralímpicos 2026 (CPI a la AFP)

Seis deportistas rusos y cuatro bielorrusos podrán participar con las banderas de sus países en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina (6-15 de marzo), indicó este martes a la AFP el Comité Paralímpico Internacional (CPI).

Se trata de una decisión de gran valor formal y simbólico, que supone un paso adelante en la reintegración de ambas naciones, vetadas de la escena internacional del deporte desde la invasión de Ucrania en 2022.

"Se han atribuido seis plazas al CNP (Comité Nacional Paralímpico) ruso (...) y cuatro al CNP bielorruso", explicó a la AFP un representante del CIP, Craig Spence, que precisó que esos deportistas serán tratados como "los de cualquier otro país".