Russell dice estar "listo" para pelear con Verstappen el título de F1

El piloto británico de Fórmula 1 George Russell, de Mercedes, aseguró este lunes estar listo para desafiar al neerlandés Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo con Red Bull, en la lucha por el título en 2026.

El campeonato que comenzará a principios de marzo se caracterizará por una normativa completamente nueva para los monoplazas que amenaza con alterar el dominio que algunos equipos, como McLaren y Red Bull, han ejercido en los últimos años.

"Quiero enfrentarme a Max", declaró Russell durante una rueda de prensa en línea desde la sede británica de la escudería Mercedes, cerca de Londres.

"Me siento preparado para pelear por un campeonato del mundo (...) Estoy trabajando muy duro con el equipo para sacar de verdad el máximo rendimiento de todas estas nuevas reglas" que afectan a todos los componentes de los coches: motores, chasis, aerodinámica, así como los neumáticos y el combustible.

Russell, cuarto en el Mundial la pasada temporada, es uno de los tres o cuatro favoritos a pelear por el próximo título, al volante del nuevo Mercedes W17, con el que se mostró "muy entusiasmado".

Desde su regreso a la F1 en 2010, la escudería alemana ganó ocho títulos consecutivos de constructores, de 2014 a 2021, seis de ellos con su piloto estrella de entonces, el británico Lewis Hamilton, que se marchó el año pasado a Ferrari.

Russell, de 27 años, va a cumplir su séptima temporada en Mercedes y tendrá como compañero al joven italiano Andrea Kimi Antonelli, con el que ya compartió garaje la campaña pasada.

El curso 2026 de F1 comenzará el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia.

La semana pasada el equipo Mercedes participó en los primeros entrenamientos de pretemporada en el Circuito de Montmeló, cerca de Barcelona.

Preguntado por si el Mercedes W17 es un auto con el que pelear por el título, Russell señaló: "Solo condujimos el coche durante tres días (en Barcelona), así que todavía es un poco pronto para decirlo".

Sobre sus rivales, el británico admitió estar "muy sorprendido por lo que se ha visto", "especialmente con el bloque motor de Red Bull (Ford), que parece muy impresionante".

Russell citó también como posible rival a su compatriota Lando Norris, campeón del mundo de pilotos en 2025 con McLaren, equipo que también estará equipado con motores Mercedes.

"El mejor escenario es tener a varios equipos peleando y, a estas alturas, parece que Red Bull, McLaren, Ferrari y nosotros somos los cuatro que estamos realmente cerca", concluyó.