Russell dice que hamilton se habría quedado en mercedes en su estado de forma actual

Por Alan Baldwin

BUDAPEST, 19 jul (Reuters) - George Russell está tan seguro del estado de forma actual de Mercedes y de sus perspectivas de futuro que está convencido de que su compañero de equipo Lewis Hamilton no habría fichado por Ferrari de haber sabido lo que venía.

Hamilton, siete veces campeón del mundo y el piloto de Fórmula Uno más laureado de todos los tiempos, sorprendió al mundo del deporte cuando anunció en febrero que correría para la escudería italiana la próxima temporada.

Mercedes no ganó nada en 2023, su primera temporada en blanco desde 2011, y Hamilton no había subido al escalón más alto del podio desde 2021.

Sin embargo, los excampeones buscan ahora una tercera victoria consecutiva en el Gran Premio de Hungría de este fin de semana, después de que Hamilton logró a sus 39 años un récord de nueve triunfos en suelo británico y de que Russell ganara en Austria.

"No creo que se hubiera ido si el equipo hubiera funcionado así. De ninguna manera se habría ido, seguro que no", dijo Russell a Reuters. "Para 2026 la UP (unidad de potencia) se ve realmente fuerte y todo lo que estamos haciendo con los combustibles se ve muy bien y hay mucho optimismo para nosotros en los próximos dos años. Pese a lo duros que fueron los últimos años, parece que ahora tenemos el impulso necesario".

Ferrari también ha ganado dos veces este año, pero su estado de forma reciente ha decaído y corre el riesgo de perder el segundo puesto en favor del resurgente McLaren.

"Creo que todo el mundo quiere un cambio en algún momento", dijo Russell sobre Hamilton. "Lleva aquí 12 años y logró mucho con el equipo. Creo que para él es emocionante tener ese cambio. Pero, por supuesto, si el equipo en el que estás actualmente está ganando carreras y todo tiene muy buena pinta para el futuro, lo único que quieres es estar en el auto más rápido, sin importar de qué color sea".

El piloto de 26 años logró la pole en Canadá y en Silverstone y fue un afortunado ganador en Austria en junio después de que chocaran el Red Bull del líder del campeonato, Max Verstappen, y el McLaren de Lando Norris. Además, marcó la vuelta rápida en Imola y Hamilton en Mónaco y Canadá.

"Ha sido un cambio increíble. Al principio de este año sabíamos que estábamos dando dos pasos atrás con el auto para darnos la posibilidad de dar tres hacia adelante", dijo Russell, que no había pensado que incluso luchar por una victoria sería posible antes del parón de agosto.

"Cuando empiezas la temporada con el pie izquierdo te cuestionas si has tomado la decisión correcta, pero las mejoras que trajimos a Montreal aportaron mucho rendimiento y tiempo por vuelta", señaló. "Hemos liderado las cuatro últimas carreras en varios momentos, hemos sido sin duda los más rápidos en clasificación y en carrera en dos de esas cuatro carreras. Es realmente emocionante. Ha llegado en un gran momento para nosotros. Ahora parece que todo encaja".

