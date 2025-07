Russell dice que la probabilidad de dejar Mercedes es "excepcionalmente baja"

Por Alan Baldwin

SILVERSTONE, Inglaterra, 3 jul (Reuters) - George Russell dijo que está casi seguro de que seguirá con Mercedes la próxima temporada, en medio de crecientes especulaciones de que uno de sus grandes rivales en la Fórmula Uno, Max Verstappen, podría pasar al equipo desde Red Bull.

Al británico se le acaba el contrato a finales de año, mientras que se sabe que Verstappen, cuatro veces campeón del mundo, tiene cláusulas de rendimiento que podrían liberarle de un contrato que se extiende hasta 2028.

"Creo que es excepcionalmente baja la probabilidad de que no esté en Mercedes el próximo año", dijo Russell a los periodistas antes del Gran Premio de Gran Bretaña de este fin de semana en Silverstone cuando se le preguntó de nuevo sobre su situación.

Verstappen marcha tercero en la clasificación, 61 puntos por detrás del líder, Oscar Piastri, de McLaren. Red Bull, otrora dominador, es cuarto en el campeonato de constructores.

"No me sorprendería si él (Verstappen) viene. Y si viene le daría la bienvenida como compañero de equipo. Pero no creo que lo haga", dijo Russell, que ha tenido varios enfrentamientos con el piloto holandés esta temporada y la pasada.

"Personalmente creo que las cosas seguirán como están. Pero de nuevo, hasta que el contrato esté sobre la mesa por mi parte, y también por la de Kimi (Antonelli), nunca se puede estar seguro".

Russell, que ganó en Canadá el mes pasado, dijo que no le quita el sueño su rendimiento y que también tiene la piel bastante curtida cuando se trata de rumores.

"No tengo miedo de Max. Obviamente es un piloto increíble, de la misma manera que lo era (su anterior compañero de equipo) Lewis (Hamilton)", señaló.

(Editado en español por Natalia Ramos)