Russell domina la tercera sesión de ensayos libres del GP de Australia

El británico George Russell (Mercedes) superó el sábado a su compatriota Lewis Hamilton, de Ferrari, en una agitada tercera y última sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Australia, primera carrera de la temporada de Fórmula 1.

La alegría para Mercedes no fue completa en Melbourne porque su otro piloto, la promesa italiana Kimi Antonelli, sufrió un fuerte accidente.

Russell, señalado como el favorito de la pretemporada, voló alrededor del circuito de Albert Park en los minutos finales con neumáticos blandos, marcando un llamativo 1:19.053 en una sesión interrumpida con bandera roja en dos ocasiones.

Le alcanzó para batir a Hamilton por 0,616 segundos, mientras los equipos empiezan poco a poco a adaptarse a las radicales nuevas regulaciones de motor y chasis.

Con una mayor dependencia de la energía eléctrica en las unidades de potencia híbridas, para los pilotos está resultando primordial una mejor gestión de la batería.

- Choque de Antonelli -

La sesión quedó ensombrecida por el fuerte golpe de Antonelli contra las barreras en la curva 2 en los compases finales, que dejó destrozado su Mercedes.

El italiano, de 19 años, salió por sus propios medios de su monoplaza y dijo: "Estoy bien". Terminó séptimo.

El compañero de Hamilton en Ferrari, Charles Leclerc, fue tercero, con el McLaren de Oscar Piastri cuarto y los Red Bull de Isack Hadjar y Max Verstappen en quinta y sexta posición.

Por su parte, el campeón del mundo, Lando Norris, que tuvo problemas con el control de la transmisión el viernes, solo pudo ser octavo.

En un día parcialmente nublado, el piloto argentino Franco Colapinto, de Alpine, fue el primero en salir a pista con neumáticos duros, pero fue Hamilton, con blandos, quien marcó la primera referencia con un 1:20.572.

- Sainz con problemas -

La sesión fue interrumpida pronto con bandera roja cuando el Williams de Carlos Sainz perdió toda la potencia al entrar en el carril de boxes tras su primera vuelta y se quedó parado.

Los comisarios tuvieron que retirar su coche con una grúa y la acción se detuvo durante ocho minutos, sin que el español volviera a pista.

Esto ocurrió después de que la sesión comenzara 20 minutos tarde debido a los restos en la pista tras un fuerte accidente en la carrera sprint de Fórmula 3.

Cuando se reanudó, Antonelli superó de inmediato a Hamilton para situarse primero, con Verstappen colocándose tercero. Pero Hamilton regresó directamente a lo más alto y, a mitad de sesión, lideraba por delante de Leclerc, Piastri y Antonelli, todos con neumáticos blandos.

Leclerc y Piastri marcaron vueltas rápidas para tomar el control cuando quedaban 20 minutos, antes de que el espectacular accidente de Antonelli volviera a detener la sesión.

Solo quedaban tres minutos cuando se limpió la pista y Russell se abrió paso entre el tráfico para firmar la vuelta más rápida, antes de que un ataque final de Hamilton lo llevara al segundo lugar.

Lance Stroll, de Aston Martin, no llegó a salir, pero Fernando Alonso completó 20 vueltas para terminar decimoctavo, mientras su equipo lidia con serios problemas de vibraciones en su unidad de potencia Honda.

Piastri y Leclerc encabezaron las sesiones de entrenamientos del viernes.