Russell está preocupado por los rápidos arranques de Ferrari en la pretemporada de la F1

20 feb (Reuters) - Los rápidos arranques de Ferrari en los entrenamientos de pretemporada de Fórmula 1 en Baréin han llamado la atención de sus rivales y han alarmado al probable aspirante al título de Mercedes, George Russell.

El piloto británico de 28 años dijo el viernes a periodistas en Baréin que le estaba costando arrancar rápido de la línea de salida, mientras que el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton había demostrado una velocidad impresionante con el monoplaza rojo.

El organismo rector de la Fórmula Uno ha estado evaluando una nueva secuencia de luces de salida al final de cada sesión de pruebas, con los automóviles alineados y una nueva luz azul intermitente de advertencia de cinco segundos antes de que se inicie el procedimiento estándar.

El cambio refleja las complicaciones añadidas de las nuevas unidades de potencia, algunas de las cuales parecen tardar más que otras en poner el turbo a la velocidad correcta para garantizar una salida rápida.

"Creo que tenemos mucho potencial", dijo Russell, que ya se ha convertido en el favorito de las casas de apuestas para ganar el título. "Pero para ganar una carrera, también hay que partir bien en la línea de salida".

"Y creo que las dos salidas que he hecho esta semana han sido peores que mi peor salida en la Fórmula Uno. Y Lewis, que estaba en la P11, se colocó en la P1".

Oscar Piastri, de McLaren, cuyo coche tiene los mismos motores que el de Russell, se mostró menos preocupado.

"Creo que la mía ayer no fue tan mala. Fui el último, pero creo que también adelanté a unos cuatro coches. Creo que ahora mismo es muy aleatorio, y creo que todos estamos aprendiendo qué es lo que hace que una salida sea buena y qué es lo que la hace mala", dijo el australiano.

"La forma en que hacemos las salidas es mucho más difícil que el año pasado. Es más complicado desde todos los puntos de vista. Y creo que lo que estamos viendo en este momento es que algunos lo están haciendo bien y otros lo están haciendo muy mal".

Piastri espera que el pelotón se unifique rápidamente tras las primeras carreras.

Aparte de las largadas, Russell dijo que Red Bull parecía tener el mejor despliegue de energía de todos los equipos, pero que Mercedes estaba acortando distancias.

La temporada comienza en Australia el 8 de marzo. (Reporte de Alan Baldwin; edición de Ken Ferris; Editado en Español por Ricardo Figueroa)