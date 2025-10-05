Russell gana el GP de Singapur, McLaren se lleva el título de constructores

El piloto de Mercedes George Russell se impuso este domingo en el Gran Premio de Singapur, por delante de Max Vertappen y de los dos McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, que con este resultado aseguran el título de constructores para la escudería británica.

En la lucha por el título de pilotos, el australiano Piastri se mantiene como líder del campeonato con 22 puntos de ventaja sobre su compañero británico Norris y 63 sobre Verstappen, cuando quedan cinco pruebas para el final.

Es el 10º titulo de constructores para McLaren, que revalida así el obtenido ya en 2024, confirmándose como el mejor coche de la parrilla en la actualidad.

En una salida extraordinaria, Norris, que partía quinto, ganó dos plazas, adelantando incluso a su compañero Piastri en una maniobra arriesgada que podría haber acabado con uno de los McLaren o los dos fuera de la carrera, mientras que Russell no tuvo problemas para conservar la primera plaza, por delante de Verstappen.

Piastri se quejó por radio de la maniobra de Norris, que para no tocarse con Verstappen a la entrada de la segunda curva, echó al australiano hacia el muro y lo aprovechó para adelantarle. "No es justo", reaccionó el líder del Mundial.

Lejos de esa lucha fratricida, Russell aprovechó la falta de tráfico por delante para abrir hueco sobre Vertappen: dos segundos en solo cuatro vueltas, ventaja que ya había triplicado ocho giros después.

Verstappen, por su parte, vio como Norris se pegaba a solo un segundo y en McLaren amagaron con entrar a cambiar neumáticos para adelantar al neerlandés en boxes, lo que se reveló un farol ya que el británico se mantuvo en pista.

Las paradas comenzaron para los primeros clasificados en la vuelta 19, con Verstappen en primer lugar.

Con gomas nuevas, el neerlandés destrozó el mejor crono en pista hasta ese momento (1:36.330), lo que aceleró la parada de Russell, Norris y Piastri.

Alonso y Sainz en los puntos

El piloto de Mercedes mantuvo la primera plaza, pero los dos McLaren perdieron segundos en la parada. En el ecuador de la carrera, Russell tenía poco más de tres segundos de ventaja con respecto a Vertappen, casi ocho con Norris y sacaba 17 a Piastri.

El cuádruple campeón del mundo se acercó un poco al líder, pero en la vuelta 35 se fue largo en una curva y evitó por poco el accidente.

Las posiciones delante se mantuvieron hasta el final y el interés se centró en la lucha por los puntos: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, Fernando Alonso (pese a que los mecánicos de Aston Martin no acertaron en la primera parada en boxes), Oliver Bearman (Haas) y Carlos Sainz, con una magnifica remontada con su Williams, completaron el Top 10.

Lejos de los puntos quedaron el argentino Franco Colapinto (Alpine) y el brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber), 16 y 17º clasificado en la meta.

