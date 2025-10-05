Russell gana el Gran Premio de Singapur y McLaren se adjudica el título de constructores

Por Nick Mulvenney

SINGAPUR, 5 oct (Reuters) - George Russell condujo una carrera impecable el domingo desde la pole position hasta la meta para ganar el Gran Premio de Singapur para Mercedes, por delante del campeón del mundo de Red Bull, Max Verstappen.

El británico Russell tomó la bandera a cuadros bajo las luces del circuito urbano de Marina Bay con 5,4 segundos de ventaja sobre Verstappen para adjudicarse su segunda victoria de la temporada.

Lando Norris presionó a Verstappen hacia el final de la carrera, pero tuvo que conformarse con la tercera posición por delante de su compañero de equipo Oscar Piastri, los dos ganando suficientes puntos para sellar un segundo título de constructores consecutivo para McLaren.

La ventaja de Piastri sobre el británico Norris en la clasificación de pilotos se redujo a 22 puntos, mientras que Verstappen está a 63 puntos del australiano a falta de seis carreras para el final de la temporada.

Las celebraciones por el título de constructores en el garaje de McLaren pueden haberse visto opacadas por el enfado de Piastri por la forma en que Norris forzó su paso para superar a su compañero de equipo en la primera curva.

Kimi Antonelli fue quinto con el otro Mercedes y Charles Leclerc sexto por delante de su compañero en Ferrari, Lewis Hamilton.

Fernando Alonso fue octavo para Aston Martin, mientras que el piloto de Haas Oliver Bearman y Carlos Sainz, que salieron en la parte trasera de la parrilla después de que los coches Williams fueran descalificados de la calificación, se llevaron los últimos puntos en novena y décima posición.

Russell hizo una salida limpia desde la pole con Verstappen detrás de él, pero Norris, que salía quinto, chocó con la parte trasera del Red Bull del holandés cuando se abrió paso por el interior de Piastri en la primera curva.

Norris sufrió algunos daños en la parte delantera de su coche y Piastri expresó su descontento en la radio del equipo por la maniobra de su compañero de equipo, acusando al británico de "sacarle del camino".

Los comisarios dieron el visto bueno al incidente y McLaren dijo que lo analizaría después de la carrera, con Piastri de nuevo despotricando contra lo que dijo que era la injusticia de la decisión.