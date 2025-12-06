Russell, más rápido que Norris y Verstappen en terceros libres en Abu Dabi

El británico George Russell (Mercedes), amenaza con convertirse en juez en la lucha por el título mundial de la F1 al ser el más rápido en los terceros libres disputados este sábado en Abu Dabi, por delante de Lando Norris y Max Verstappen, dos de los aspirantes a la corona.

El piloto de Mercedes completó una mejor vuelta al trazado de Yas Marina en 1:23.334, apenas cuatro milésimas más rápido que su compatriota Lando Norris (McLaren), líder del Mundial y al que le basta subir al podio el domingo para conquistar su primer campeonato en la categoría reina del automovilismo.

A falta de la disputa de la última carrera del campeonato, Norris aventaja en 12 puntos al neerlandés Verstappen, que quedó este sábado a poco más de una décima del británico.

El viernes, Norris ya fue algo más rápido que Verstappen, aunque la diferencia de este sábado es que Russell se metió en la pelea y puede tener un papel decisivo en la lucha por el título.

El tercer piloto con posibilidades de ganar el título, el australiano Oscar Piastri, mejoró su actuación del viernes y fue el quinto piloto más rápido, a dos décimas y media de la cabeza.

Piastri, que en la clasificación del Mundial está a 16 puntos de su compañero en McLaren, fue superado en la tercera sesión de entrenamientos libres por el español Fernando Alonso, con Aston Martin.

A las puertas del Top 10 quedó el brasileño de Sauber Gabriel Bortoleto, justo por delante del otro español de la parrilla, Carlos Sainz (Williams).

Muestra de la tremenda igualdad entre los pilotos, los 16 más rápidos rodaron por debajo del minuto y 24 segundos en el circuito de Yas Marina.

No lo consiguió el argentino Franco Colapinto, que con su Alpine solo pudo lograr el penúltimo crono, a más de un segundo y medio de los más rápidos y casi cinco décimas más lento que su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly.

La sesión de clasificación, que determinará el orden de salida del Gran Premio del domingo, se disputará este sábado a partir de las 14:00 GMT.

. Resultados de la 3ª tanda de ensayos libres:

George Russell (GBR/Mercedes) 1:23.334

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:23.338

Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:23.458

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:23.585

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:23.593

Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:23.605

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:23.609

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:23.675

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:23.707

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:23.722

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:23.791

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:23.811

Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) 1:23.870

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:23.895

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:23.947

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:23.979

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:24.072

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:24.470

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1:24.501

Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:24.693

./bds/mcd/pc