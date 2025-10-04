Russell pone a Mercedes en la pole del Gran Premio de Singapur

SINGAPUR, 4 oct (Reuters) - George Russell puso el sábado a Mercedes en la pole position para el Gran Premio de Singapur con el campeón del mundo Max Verstappen de Red Bull ocupando el segundo lugar en la primera fila.

El inglés Russell, que se estrelló en los entrenamientos del viernes, dio la vuelta al circuito de Marina Bay en un minuto y 29,158 segundos, 0,182 por delante del neerlandés Verstappen. El líder del campeonato Oscar Piastri, de McLaren, fue el tercero más rápido.

Kimi Antonelli saldrá en el otro Mercedes en la segunda fila de la parrilla junto a Piastri, cuyo compañero de equipo Lando Norris fue el quinto más rápido y se alineará en la fila tres con Lewis Hamilton de Ferrari.