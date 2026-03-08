Russell y Mercedes dominan el Gran Premio de Australia

Por Ian Ransom

MELBOURNE, 8 mar (Reuters) - El piloto de Mercedes George Russell dio el primer ‌golpe en el ‌campeonato ⁠de Fórmula Uno al lograr una contundente victoria en el Gran Premio de Australia, que abrió la ​temporada, por ⁠delante ⁠de su compañero de equipo Kimi Antonelli y aplastando el temprano ​desafío de Ferrari el domingo.

Tras dominar la clasificación, la primera ‌victoria de Russell, que salió desde ​la pole, en Albert Park ​confirmó el buen estado de forma de Mercedes durante la pretemporada y dio al equipo su primera victoria en Melbourne desde la de Valtteri Bottas en 2019.

"Me gusta este coche, me gusta este motor, ​gran trabajo", dijo Russell por la radio del equipo.

"Buen trabajo a todos, ha pasado ⁠mucho tiempo, ha pasado mucho tiempo para tener un coche así".

Aprovechando un cambio ‌temprano de neumáticos, el británico terminó casi tres segundos por delante del italiano Antonelli, con Charles Leclerc, de Ferrari, en tercera posición, a más de 15 segundos de distancia, después de que la estrategia de neumáticos de su equipo fallara.

Fue un día difícil ‌para McLaren, ya que la carrera del héroe local Oscar Piastri terminó ⁠antes de empezar, con un accidente durante la vuelta de ‌reconocimiento unos 40 minutos antes de la salida.

Su ⁠compañero de equipo y vigente campeón, Lando ⁠Norris, terminó quinto, un puesto por detrás del Ferrari del siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, pero a más de 50 segundos de Russell.

El cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen ‌fue sexto con Red Bull ​tras salir en la vigésima posición de la parrilla luego de un accidente en la clasificación del sábado. Su compañero de equipo, Isack Hadjar, sufrió un abandono ‌prematuro.

(Reportaje de Ian Ransom en Melbourne; edición de Peter Rutherford,)