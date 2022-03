Rüsselsheim am Main selecciona la solución de infraestructura inteligente de Velodyne Lidar para monitorear el tráfico de camiones municipales y mejorar la calidad del aire urbano

SAN JOSÉ, California--(BUSINESS WIRE)--mar. 11, 2022--

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anunció hoy que la ciudad de Rüsselsheim am Main, Alemania, ha seleccionado a Velodyne para proporcionar una Solución de infraestructura inteligente para crear un sistema de para el control del paso de camiones para toda la ciudad. Rüsselsheim utilizará la solución de pila completa basada en lidar de Velodyne para el monitoreo digital y la generación de informes de camiones que están prohibidos en las calles de la ciudad para aliviar la congestión vial, el ruido y la contaminación del aire.

The city of Rüsselsheim am Main, Germany, will use Velodyne Lidar's Intelligent Infrastructure Solution for digital monitoring and reporting of trucks that are banned on city streets to ease road congestion and air and noise pollution.

Como parte de una iniciativa para digitalizar los sistemas de transporte municipal (llamada DikoVers), Rüsselsheim implementará la solución de infraestructura inteligente de Velodyne al utilizar 16 estaciones de monitoreo basadas en lidar ubicadas en vías de acceso muy transitadas que se utilizan para entrar y salir de la ciudad.

El sistema de transporte municipal, equipado con sensores Velodyne, fue desarrollado y coordinado con el funcionario de Libertad de Información del gobierno del estado de Hesse. El funcionario es responsable de monitorear el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea, que protege la privacidad de los datos. Los sensores lidar de la aplicación capturan características no personalizadas de los vehículos y sus ocupantes en las carreteras para detectar y monitorear electrónicamente los camiones sujetos a la prohibición de conducir en toda la ciudad con el objetivo de reducir el tráfico.

“Este sistema de control de tráfico compatible con la protección de datos está desempeñando un papel pionero en Alemania”, manifestaron las autoridades de la ciudad de Rüsselsheim am Main.

Para clasificar los vehículos e identificar los sujetos a la prohibición de camiones de Rüsselsheim, la solución de infraestructura inteligente utiliza la tecnología de los sensores lidar Ultra Puck de Velodyne que no identifican los rasgos faciales del conductor y el número de patente, lo que protege la privacidad de las personas y los vehículos. El monitoreo digital de la aplicación disminuye las cargas de control de tráfico sobre los recursos policiales.

Con una ubicación central en el área Rin-Meno, que es la segunda región metropolitana más grande de Alemania, Rüsselsheim es un centro de transporte ideal con muchas conexiones por carretera. Sin embargo, estas carreteras dieron como resultado que cientos de camiones pasaran por la ciudad todos los días, lo que crea un tráfico pesado y degrada la calidad del aire urbano. Para hacer frente a este problema, Rüsselsheim prohibió el tránsito de camiones que pesen más de 7,5 toneladas en las calles de la ciudad a menos que tengan un punto de partida o destino dentro del municipio.

“Rüsselsheim está adoptando un enfoque innovador para proteger a los residentes de la ciudad de la congestión, el ruido y los gases de escape causados por el tráfico de camiones de larga distancia”, señaló Laura Wrisley, vicepresidenta sénior de Ventas Mundiales de Velodyne Lidar. “Velodyne cree que las aplicaciones de ciudades inteligentes, como nuestra solución de infraestructura inteligente, tienen el potencial de ofrecer mejoras revolucionarias en los sistemas de transporte municipal e iniciativas de sostenibilidad urbana”.

La solución de infraestructura inteligente de Velodyne

La solución de infraestructura inteligente de Velodyne combina los galardonados sensores lidar de Velodyne y el potente software de inteligencia artificial (IA) de Bluecity. La solución crea un mapa 3D en tiempo real de carreteras e intersecciones, lo que detecta y proporciona información precisa sobre los usuarios de la carretera, incluidos vehículos, peatones y ciclistas. Recopila datos de manera confiable en cualquier condición de iluminación o climática, lo que respalda la operación durante todo el año y al mismo tiempo protege la privacidad de las personas. Para este proyecto, COM-IoT Technologies proporcionará un módulo especial de comparación de imágenes para la solución de infraestructura inteligente.

Rüsselsheim también tiene planes para utilizar las capacidades de análisis y monitoreo de tráfico de la solución en el futuro. Estas capacidades pueden predecir, diagnosticar y abordar las dificultades de seguridad de la carretera, con lo que ayuda a las municipalidades y demás clientes a tomar decisiones fundadas para aplicar medidas correctivas.

Para obtener más información sobre la solución de infraestructura inteligente, comuníquese con Ventas de Velodyne: 669.275.2526, sales@velodyne.com.

Acerca de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marcó el comienzo de una nueva era de tecnología autónoma con la invención de sensores lidar de visión envolvente en tiempo real. Velodyne, líder mundial en sensores lidar, es conocido por su amplia cartera de innovadoras tecnologías lidar. Las revolucionarias soluciones de software y sensores de Velodyne brindan flexibilidad, calidad y rendimiento para satisfacer las necesidades de una amplia gama de industrias, que incluyen vehículos autónomos, sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), robótica, vehículos aéreos no tripulados (unmanned aerial vehicles, UAV), ciudades inteligentes y seguridad. A través de la innovación continua, Velodyne se esfuerza por transformar vidas y comunidades al promover una movilidad más segura para todos. Para obtener más información, visite www.velodynelidar.com.

