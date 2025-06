Russo inicia tercer ciclo como técnico de Boca: “Sé lo que es el mundo Boca y cómo manejarme”

BUENOS AIRES (AP) — En el inicio de su tercer ciclo como entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo afirmó el lunes que su desafío es conformar un plantel competitivo para disputar el Mundial de Clubes a 15 días del debut y que lo prioritario será trabajar en la “mente” de los futbolistas.

“Necesitamos competir, estar a la altura de lo que es este club, lo que significa”, dijo Russo, de 69 años, en una rueda de prensa realizada en el predio de entrenamientos en el suburbio de Ezeiza. “Boca siempre ha competido. Ahora le toca un torneo de niveles muy altos”.

Russo, que reemplazará al despedido Fernando Gago, ya dirigió a Boca en 2007 y en 2020-2021. Fue campeón de la Copa Libertadores en su primer ciclo y campeón de la liga local en la segunda etapa.

Esta experiencia y su buena relación con el presidente y exfutbolista Juan Román Riquelme impulsaron su regreso justo cuando Boca lleva dos años sin títulos, no compite en Sudamérica y tiene por delante el desafiante Mundial de Clubes que se disputará del 14 de junio al 13 de julio en Estados Unidos.

"Vuelve un entrenador que nos regaló la Copa Libertadores, que es mi amigo y lo vive así. Le deseo que disfrute mucho y que sea muy feliz. Te quiero”, expresó Riquelme al presentarlo.

El entrenador, que superó un cáncer de próstata en 2017 cuando dirigía Millonarios de Colombia, expresó que “sé lo que es el mundo Boca, cómo manejarme. Sé lo que necesita el hincha de Boca”.

Boca cuenta con un plantel de estrellas, como el delantero uruguayo Edinson Cavani, el volante español Ander Herrera y el zaguero Marcos Rojo, que no han dado la talla en el último tiempo.

Consultado sobre la plantilla, Russo sostuvo que “son jugadores de nivel muy alto”, aunque deslizó que deberá trabajar duro en lo anímico.

“Estamos hablando hace tres días con todos y de todo. Mantenemos charlas. Estoy convencido de lo que buscamos y que queremos. Eso tiene que ver con la forma de juego”, reveló Russo. “Después, lo futbolístico vendrá con el correr de los días y el tiempo. Hay cosas modernas que están bien, pero hay que recordar que la mente del futbolista tiene que estar mejor”.

Russo, sexto entrenador que pasa por Boca desde 2022, viene de dirigir a San Lorenzo.

Como tenía contrato hasta diciembre, debió resarcir económicamente a su ex club para quedar liberado. Boca debutará el 16 de junio ante Benfica por el Grupo C que también integran Bayern Munich y Auckland City de Nueva Zelanda. "Boca tiene merecido jugar el Mundial de Clubes, por su grandeza, por su gente, que es clave. Bienvenido sea que Dios me da la posibilidad de competir", concluyó el nuevo estratega del popular club argentino.