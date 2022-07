Ruth Beitia: "Esto no es un reconocimiento, es algo que me gané en su momento"

La ex saltadora de altura recibe la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de Londres 2012

MADRID, 11 Jul. 2022 (Europa Press) -

La atleta española Ruth Beitia recibió este lunes la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 diez años después, tras la descalificación de la rusa Svetlana Shkolina, algo que para ella "no es un reconocimiento", sino que "se ganó en su momento" y que demuestra que "la honestidad existe".

"Esto no es un reconocimiento, esto es algo que se ganó en su momento, aunque no pude subir al podio. Muchas veces me preguntan que qué es lo más importante que he ganado, y yo digo que no es tan importante lo que he ganado sino cómo lo hemos ganado, que ha sido gracias al trabajo y a la honestidad. Hoy se ha demostrado que la honestidad existe y es fruto de mucho trabajo y de sueños cumplidos", declaró Ruth Beitia tras recibir el bronce en salto de altura de Londres 2012 en el Comité Olímpico Español (COE).

Beitia quiso agradecer los esfuerzos del COE para pelear en un proceso que "se fue dilatando mucho en el tiempo". "Diez años llevo esperando esta medalla", aseguró la saltadora, que reconoció haberse ido ya de la pista con la sensación de haberla ganado.

"Evidentemente yo no le podía decir a los medios porque no puedes tener siempre la sombra de la sospecha porque hubiese sido una locura dentro de mi vida como competidora", comentó. "De Londres salimos con la sensación de que algún día esta medalla llegaría, y así ha sido, diez años después. Teníamos esa sensación agridulce de decir 'es que somos cuartos en unos Juegos Olímpicos y no salimos contentos'. La historia me tenía preparada una vida así", añadió.

"ha sido una espera larga, pero ha merecido la pena"

A Ruth Beitia la espera se le ha hecho "muy larga", aunque "entretenida". "Los primeros cinco años han sido de lo más entretenidos. Ha sido larga pero ha merecido la pena, hoy es el día de la verdad".

La saltadora no sabe cómo habría sido su vida si su primera medalla la hubiese podido recibir en Londres 2012. "No tengo absolutamente ni idea. Sé cómo se ha escrito la historia, sé que dejé el atletismo, que volví y que en Río tuvimos el premio a toda una trayectoria deportiva, que nunca pensamos que fuese un oro", explicó.

Ruth Beitia se mostró "muy emocionada" por el reconocimiento y se lo quiso agradecer al COE, que albergó el acto de entrega en el que estuvieron su presidente, Alejandro Blanco, y el presidente de la RFEA, Raúl Chapado. Además, se lo quiso dedicar a su "50 por ciento", su entrenador desde los once años, Ramón Torralbo.

"Me siento feliz porque esta medalla es fruto del trabajo, es fruto de un sueño que nació en Barcelona 1992 viendo ganar a Cacho, a Peñalver, a García Chico, a Dani Plaza y para mí era algo increíble. Esta se supone que es la primera aunque haya llegado la segunda", comentó la atleta.

La mejor de la historia "con permiso de un tal fermín cacho"

Para Ruth Beitia, aunque el premio le llega tarde, su historia "se ha escrito así" y se encuentra "muy feliz". " Esta medalla la teníamos que haber tenido desde hace diez años, haber dado esa vuelta de honor en el estadio de Londres, haber subido al podio y ver ondear la bandera", sentenció.

Esta segunda medalla olímpica confirma a Ruth Beitia como la atleta española más laureada, algo que ella acepta "con permiso de un tal Fermín Cacho". "Creo que eso es fruto de 27 años de trabajo, de un camino en el que nos hemos caído muchas veces y nos hemos levantado, no todo ha sido maravilloso, hay que contarlo también, pero hemos sabido reinventarnos, seguir motivados y seguir compitiendo con la misma sonrisa siempre", añadió.

"Hoy han dicho que soy una leyenda, qué bonito. Qué bonito que quede escrito, para el recuerdo y que las personas que tuvieron un sueño como yo de llegar a unos Juegos Olímpicos, evidentemente para que los sueños se hagan realidad hay que trabajarlos y hay que trabajarlos mucho, pues que tengan ese impulso y esa sensación de que se hagan realidad. Ha sido complicado en muchos momentos, pero no cambiaría ni un punto ni una coma", declaró.