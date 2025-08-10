Rutte asume que la situación territorial de Ucrania será una cuestión a tratar en un posible acuerdo con Rusia

MADRID, 10 Ago. 2025 (Europa Press) - El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha asumido que la situación territorial de Ucrania será una cuestión a tratar en la próxima cumbre entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump, y Vladimir Putin, así como en siguientes conversaciones de paz, aunque ha concebido una vía intermedia por la que quedaría asumido que Rusia controla 'de facto' territorios ucranianos aunque no obtendría el reconocimiento legal internacional de los mismos. "Tenemos que reconocer en este momento que Rusia controla parte del territorio ucraniano. La pregunta será cómo seguir adelante", ha estimado Rutte en declaraciones a la cadena estadounidense ABC. "Cuando se trata de reconocer, por ejemplo, tal vez en un futuro acuerdo, que Rusia controla 'de facto' parte del territorio de Ucrania, tiene que ser un reconocimiento fáctico y no un reconocimiento político, o 'de iure'", ha indicado en este sentido. El secretario general de la OTAN ha puesto como ejemplo los casos de las ahora exrepúblicas soviéticas de Lituania, Estonia y Letonia, que "establecieron embajadas en Washington entre 1940 y 1991", durante su pertenencia a la URSS. "Reconocíamos que la Unión Soviética controlaba estos territorios pero no aceptamos legalmente este hecho". Putin ha exigido que Ucrania reconozca a Crimea, así como toda la zona oriental del Donbás, como parte del territorio ruso, lo que requeriría que el presidente ucraniano retirara a sus fuerzas de partes de las regiones de Lugansk y Donetsk que aún están bajo control de Kiev. Por contra, Ucrania y la UE han declarado que semejante escenario es inconcebible. "El derecho internacional es claro: todos los territorios ocupados temporalmente pertenecen a Ucrania", ha declarado Kaja Kallas, jefa de política exterior de la Unión Europea, en un comunicado. "Una paz sostenible también significa que la agresión no puede ser recompensada", ha añadido. "El viernes será importante ver la seriedad de Putin", ha asegurado Rutte, "y el único que puede hacerlo es el presidente Trump, quien aplicará el viernes una estrategia de máxima presión".