Rutte celebra la liberación de los rehenes: "Es un buen día para la paz y la estabilidad"

BRUSELAS, 13 Oct. 2025 (Europa Press) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha celebrado este lunes como un "buen día para la paz y la estabilidad" que se aplique el acuerdo para el futuro de Gaza, con la liberación por parte de Hamás de los rehenes que seguía teniendo en su poder y la entrada de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, en virtud del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Hoy es un buen día para la paz y la estabilidad. Como sabemos, el presidente Trump ha llegado a Israel para celebrar el alto el fuego entre Israel y Hamás, así como la liberación de los rehenes", ha señalado en declaraciones desde Eslovenia, donde se ha reunido con el primer ministro, Robert Golob.

"Todos estamos muy contentos de que esto haya sucedido. Es una gran noticia", ha indicado sobre la histórica liberación e insistiendo en que este paso allana la "paz y estabilidad" en la región de Oriente Próximo.

Este lunes tiene lugar en Sharm el Sheij la Cumbre por la Paz organizada por el presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, y el presidente estadounidense, Donald Trump, que busca escenificar el apoyo de la comunidad internacional al plan de paz presentado por el inquilino de la Casa Blanca para Gaza.

En este sentido, el jefe político de la OTAN ha expresado su esperanza de que después de pacificar el conflicto en Gaza la comunidad internacional pueda "mantener el impulso" y acabar con la "terrible" guerra en Ucrania.