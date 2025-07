Rutte confirma que un grupo de países de la OTAN comprarán armamento a EEUU para suministrarlo a Ucrania

BRUSELAS, 14 Jul. 2025 (Europa Press) - El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha confirmado este lunes que un grupo de países de la OTAN, incluyendo Alemania, Reino Unido, Dinamarca, Noruega, Suecia, Canadá, Países Bajos y Finlandia, comprarán armamento a Estados Unidos, incluyendo baterías antiaéreas 'Patriot', para suministrarlo a Ucrania. En declaraciones junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, el jefe político de la OTAN ha asegurado que la operación es "realmente importante" e implica a un buen número de aliados. "Esto es realmente grande. Me llamó el jueves para decirme que ha tomado una decisión y la decisión es que quiere aportar lo necesario para mantener a Ucrania en condiciones de defenderse de Rusia, pero quiere que los europeos paguen por ello, lo cual es totalmente lógico", ha asegurado sobre sus conversaciones con Trump. En este sentido, Rutte ha avanzado que las naciones europeas darán un "paso adelante" para garantizar que Ucrania cuenta con los sistemas militares para plantar cara a Rusia. "He estado en contacto con muchos países, puedo decirte que en este momento, Alemania masivamente, pero también Finlandia, Dinamarca, Suecia, Noruega, Reino Unido, Países Bajos y Canadá, todos quieren formar parte de esto y esto es sólo la primera oleada, habrá más", ha afirmado. Preguntado por el tipo de armamento que adquirirán los aliados de la OTAN de la industria estadounidense, el ex primer ministro neerlandés ha apuntado que se diseñarán paquetes que incluyan misiles y munición pero también sistemas de defensas antiaéreos. "Estamos hablando de grandes números", ha subrayado. Rutte ha apuntado que trabajará a través de los sistemas de la OTAN para conformar los paquetes de material militar que los ucranianos necesitan en el frente de batalla. "Si yo fuera Vladimir Putin hoy reconsideraría si no debería tomarme las negociaciones sobre Ucrania más en serio de lo que lo está haciendo en este momento", ha apuntado sobre el presidente ruso. De esta forma, la OTAN confirma formalmente los planes de Trump que el pasado viernes aseguró que la OTAN pagará por las armas que Estados Unidos envíe a Ucrania. "Lo que estamos haciendo es que las armas que están saliendo van a la OTAN, y luego la OTAN va a estar dando esas armas (a Ucrania) y la OTAN está pagando por esas armas", declaró. Y NORUEGA, EN CONVERSACIONES PARA FACILITAR 'PATRIOTS' Fuentes aliadas confirman a Europa Press que Alemania y Noruega serían dos de los países de la OTAN que estarían en contacto con Estados Unidos para adquirir baterías antiaéreas 'Patriot' a Washington para su despliegue en Ucrania. Estos esfuerzos se realizan a nivel bilateral y no está implicada como tal la OTAN y sus agencias de compras militares, han indicado las fuentes. Las baterías Patriot, vistas como las defensas antiaéreas más modernas y eficaces, están en el centro de las conversaciones desde el año pasado, cuando Alemania tomó el liderazgo en esta cuestión y pidió "incentivar" que otros socios que no están ante una amenaza directa ofrezcan sus sistemas, tanto en la UE como en la OTAN.