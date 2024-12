Rutte, de la otan, afirma que las armamentísticas deben producir más a precios más bajos

Por Andrew Gray y Sabine Siebold

BRUSELAS, 4 dic (Reuters) - El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, criticó duramente el miércoles a las empresas armamentísticas de la alianza liderada por Estados Unidos, afirmando que están produciendo demasiado poco, cobrando demasiado y entregando con demasiada lentitud, mientras la OTAN trata de apoyar a Ucrania y aumentar sus defensas contra Rusia. Mientras los países de la OTAN se preparan para una renovada presión del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para aumentar su gasto en defensa, Rutte también dijo que el objetivo actual del 2% de la producción económica no sería suficiente para disuadir ataques en el futuro.

Rutte no dijo si pensaba que el 3% debería ser el nuevo objetivo, como ha insistido Trump. Sin embargo, dijo que la OTAN no solo tendría que gastar más en defensa, sino también obtener un mejor valor. "No estamos produciendo lo suficiente, a precios demasiado altos, y la entrega es demasiado lenta, por lo que la industria de defensa necesita poner más turnos, necesita poner más líneas de producción", dijo Rutte, secretario general de la OTAN y ex primer ministro neerlandés.

"No podemos tener una situación en la que paguemos más por lo mismo y veamos grandes retornos a los accionistas", dijo a los periodistas tras una reunión de dos días de los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN en la sede de la alianza en Bruselas.

Rutte afirmó que algunos países de la OTAN estaban recurriendo a empresas de armamento surcoreanas porque "nuestras propias empresas de defensa no están produciendo al ritmo que necesitamos".

Los países de la alianza militar transatlántica han aumentado sustancialmente el gasto en defensa en los últimos años, especialmente tras la invasión de Ucrania por Rusia en febrero de 2022.

La OTAN calcula que 23 de sus 32 miembros cumplirán este año su objetivo de gastar el 2% del PIB en defensa, frente a los solo tres países que lo alcanzaron cuando se fijó en 2014.

"Creo firmemente —y sé que muchos otros aliados creen firmemente— que el 2% simplemente no es suficiente. Simplemente no es suficiente si, a largo plazo, queremos mantener nuestra disuasión en el nivel en el que está ahora", dijo Rutte.

"Ahora está bien y ahora podemos defendernos, y nadie debería intentar atacarnos. Pero quiero que esto siga igual dentro de cuatro o cinco años", añadió.

