Rutte, de la OTAN, pide flexibilidad a la UE sobre cómo Ucrania puede utilizar el préstamo para armas

BRUSELAS, 26 ene (Reuters) -

Los países de la Unión Europea deben mostrar flexibilidad sobre cómo Ucrania puede utilizar el préstamo de 90.000 millones de euros (106.800 millones de dólares) de la UE para comprar armas y financiar su presupuesto, dijo el lunes el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien añadió que Bruselas no debe imponer la política de "Comprar UE" a toda costa.

"Les insto encarecidamente que garanticen la flexibilidad en la forma en que se pueden gastar estos fondos y que no sean excesivamente restrictivos con las condiciones de 'Comprar UE'", dijo a los miembros del Parlamento Europeo.

"Europa está construyendo ahora su industria de defensa y eso es vital, pero por el momento no puede proporcionar ni de lejos lo que Ucrania necesita para defenderse hoy y disuadir mañana".

(1 dólar = 0,8427 euros)

(Información de Andrew Gray; escrito por Benoit van Overstraeten; edición de Inti Landauro; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)