Rutte defiende que elevar el gasto en Defensa no es para "hacer feliz a una persona": "La amenaza está ahí"

BRUSELAS, 9 Jul. 2025 (Europa Press) - El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha insistido en que elevar el gasto en Defensa en el seno de la organización no se hace para "hacer feliz a una persona", en referencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que exigía a los aliados aumentar la inversión hasta el 5% del PBI, sino porque la amenaza a la seguridad euroatlántica que representa Rusia "está ahí". "Han sido algunos de sus propios generales alemanes de muy alto rango los que han pronosticado que dentro de tres, cinco o siete años Rusia podría ser capaz de montar un ataque a gran escala en territorio de la OTAN. Tres años es hoy, cinco años es la semana que viene, siete años es el mes que viene", ha avisado el jefe político de la OTAN en rueda de prensa desde Alemania, donde ha visitado al canciller germano, Friedrich Merz. En sus primeras declaraciones tras la cumbre de la OTAN en La Haya, donde los líderes aliados acordaron elevar el gasto hasta el 5% en el plazo de una década, Rutte ha justificado esta decisión insistiendo que responde a la situación de seguridad que vive Europa y no se hace "para hacer feliz a una persona". "Es estupendo que nos igualemos a Estados Unidos, cierra el debate que tuvimos durante años. Pero lo hacemos porque sabemos que la amenaza está ahí, es una amenaza contra Estados Unidos, contra Canadá y contra los aliados europeos", ha argumentado. SEGURIDAD ESTÁ LIGADA AL ESCENARIO DEL INDOPACÍFICO El ex primer ministro neerlandés ha aprovechado para reiterar su aviso de que la crisis de seguridad en Europa está vinculada al escenario en el Indo-Pacífico, momento en el que ha asegurado que el presidente chino, Xi Jinping, "llamará a Moscú" para concertar con "su socio menor", Vladimir Putin, un potencial ataque a la isla Taiwán. "Le llamará para pedirle que nos mantenga ocupados en esta parte de Europa. Y esto demuestra que el escenario transatlántico y el Indo-Pacífico están cada vez más entrelazados", ha advertido.

LA NACION servicio-de-noticias