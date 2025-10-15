Rutte evita comentar amenazas de Trump a España y recuerda que todos los aliados acordaron el 5% en defensa

BRUSELAS, 15 Oct. 2025 (Europa Press) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha evitado comentar este miércoles las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de expulsar a España o aplicar represalias comerciales por la falta de inversión, aunque ha reiterado que los 32 aliados apoyaron el objetivo de gasto del 5% y España esta comprometida con los objetivos de capacidad.

En rueda de prensa tras la reunión de ministros de Defensa aliados, Rutte ha insistido en la necesidad de aumentar la inversión militar, algo en lo que da la razón a Trump. "Lo bueno es que en La Haya hubo unanimidad, de los 32, unanimidad total", ha señalado el secretario general aliado, quien ha recalcado que España "está totalmente de acuerdo con los objetivos de capacidad".

"Creo que es importante señalarlo", ha apuntado en una referencia a España, tras eludir comentar las amenazas directas de Trump contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por su bajo nivel de gasto y su intención de no dedicar más del 2,1% del PBI.

España reitera que los compromisos militares con la OTAN se pueden lograr invirtiendo solo el 2% y defienden que la carta de Rutte previa a la cumbre de La Haya permite a España desvincularse del 5%.