Rutte respalda reforma nuclear de macron, pero afirma que paraguas de eeuu es la garantía definitiva

Por Andrew Gray

BRUSELAS, 5 mar (Reuters) - El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, acogió con ‌satisfacción el jueves ‌la ⁠promesa del presidente francés Emmanuel Macron de ampliar la disuasión nuclear de su país, pero afirmó que el paraguas nuclear estadounidense ​seguirá siendo ⁠el ⁠máximo garante de la seguridad europea.

Macron anunció esta semana que Francia aumentará ​su arsenal nuclear y que podría permitir a sus socios europeos ‌albergar aviones de combate franceses en misiones ​de disuasión, tras las preocupaciones de ​los aliados sobre la fiabilidad de Estados Unidos.

Rutte afirmó que la actualización de Macron de la doctrina nuclear francesa dificultará a Rusia evaluar la disuasión y la defensa europeas, y que apoya los debates sobre la cooperación nuclear entre ​París y varias capitales europeas.

No obstante, afirmó que Europa no podrá prescindir de la protección de ⁠Estados Unidos y trató de disipar las preocupaciones sobre el compromiso de Washington con ‌la defensa de Europa.

"El garante último y supremo de nuestro modo de vida (...) es, en definitiva, el paraguas nuclear de Estados Unidos, y eso es fundamental", declaró Rutte a Reuters en una entrevista.

En su discurso en una base submarina, Macron afirmó que el replanteamiento de la doctrina nuclear francesa ‌se llevó a cabo de forma transparente con Washington y es complementario a ⁠la misión nuclear de la OTAN.

Francia y Alemania han creado un ‌grupo directivo nuclear para debatir cuestiones de disuasión y ⁠comenzarán una cooperación concreta este año. Grecia, Polonia, ⁠Países Bajos, Bélgica, Dinamarca y Suecia también podrían participar en los juegos de guerra nucleares franceses, dijo Macron.

El pulso sobre Groenlandia a principios de año aumentó las dudas europeas sobre el compromiso de Washington con la ‌defensa de sus aliados, pero Rutte ​dijo que "estoy convencido de que Estados Unidos está totalmente comprometido con la OTAN. Estados Unidos sabe que para mantener la seguridad en su propio territorio, necesita un Atlántico, una Europa y ‌un Ártico seguros". (Escrito por Richard Lough; editado en español por Carlos Serrano)