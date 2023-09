El tenista noruego Casper Ruud venció el sábado al estadounidense Tommy Paul y brindó los dos primeros puntos al equipo Europeo en la Laver Cup 2023, que sigue dominada ampliamente por el combinado del Resto del Mundo por un global de 6-2.

Hasta el triunfo de Ruud, el equipo mundial había ganado los cinco primeros partidos de este torneo de exhibición impulsado por Roger Federer, que este año se celebra en la ciudad canadiense de Vancouver.

El maestro suizo, que la víspera recibió un homenaje por el primer aniversario de su retirada, estuvo presente de nuevo en la grada del Rogers Arena, acompañado por figuras como las exestrellas de la NBA Steve Nash y Dirk Nowitzki.

La jornada comenzó con el triunfo del estadounidense Taylor Fritz sobre el ruso Andrey Rublev, que ponía una ventaja de 6-0 para el Resto del Mundo, en el que compite el argentino Francisco Cerúndolo.

Ruud, número 9 del ranking de la ATP, acabó con la sequía europea batiendo después a Paul (13º) por 7-6 (8/6) y 6-2 en una hora y 32 minutos de juego.

El noruego compite por tercera vez en este evento y es el único jugador del equipo Europeo que repite respecto a la histórica edición del año pasado en Londres, donde tuvo como compañeros al 'Big 3' del tenis masculino (Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic) y otras figuras como Andy Murray.

"No sé si soy el líder de este equipo, Björn (Borg) es nuestro capitán", apuntó Ruud. "Cuando Roger está en las gradas, es aún más especial. Quieres cumplir. Quieres jugar bien".

"Intenté aprender del año pasado. No fue fácil. Yo era como un niño en una tienda de golosinas rodeado de los cuatro mejores jugadores del mundo", recordó el tres veces subcampeón de torneos de Grand Slam.

"Espero que esta victoria cambie el rumbo. Somos un equipo joven pero estamos listos para dar pelea el fin de semana", aseguró Ruud que, en una edición plagada de ausencias, tiene como compañeros a debutantes como el español Alejandro Davidovich o el francés Arthur Fils.

- Monfils se defiende -

En el primer partido del sábado, el estadounidense Fritz venció al ruso Rublev por 6-2 y 7-6 (7/3) encadenando el quinto triunfo seguido del Resto del Mundo, uno de ellos a cargo de Cerúndolo ante Davidovich el sábado.

Rublev, sexto clasificado de la ATP, era una gran baza europea para comenzar a puntuar ya que es el participante con mejor ranking del torneo este año.

Fritz, número 8 del ranking, salvó una pelota de set de Rublev en la segunda manga y zanjó el duelo por la vía rápida antes de ser felicitado por el capitán de su equipo, el mítico John McEnroe, y sus compañeros.

"Creo que mis resultados en torneos de equipos son mejores porque tengo el apoyo de los compañeros. Me animan, me emociona jugar para ellos y juego mejor en estas situaciones", declaró el campeón de de Indian Wells en 2022.

En la sesión nocturna, el polaco Hubert Hurkacz (Europeo) se verá ante el estadounidense Frances Tiafoe (Resto del Mundo) antes del duelo de dobles entre el propio Hurkacz y el francés Gael Monfils contra el canadiense Felix Auger-Aliassime y el estadounidense Ben Shelton.

El joven Auger-Aliassime y el veterano Monfils ya se vieron las caras la noche del viernes con un triunfo del jugador local que vivió momentos de tensión.

El canadiense protestó molesto por algunos gestos de Monfils dirigidos a divertir al público. Un día después, el francés acudió a las redes sociales para negar que sus esfuerzos por entretener a la grada significaran que no se tomaba en serio la competición.

"A mis 37 años, simplemente intento aprovechar al máximo cada momento", escribió Monfils en la red social X (antes Twitter).

"Cuando me propusieron participar en la Laver Cup, me sentí honrado. Con mi ránking actual, fuera del top-100 a esta edad, incluso pensé que era una broma. Pero me tomo esta oportunidad muy en serio, por el evento, por mi equipo y sobre todo por mí mismo", afirmó.

Según las reglas del torneo, los partidos del viernes entregaban un punto al equipo ganador, los del sábado dos y los del domingo tres. El título se otorgará al primer combinado que alcance 13 puntos.

Resultados del sábado en la Laver Cup:

Taylor Fritz (Resto del Mundo) derrotó a Andrey Rublev (Europa) 6-2, 7-6 (7/3)

Casper Ruud (Europa) a Tommy Paul (Resto del Mundo) 7-6 (8/6), 6-2

A partir de las 19H00 locales (02H00 GMT del domingo):

Hubert Hurkacz (Europa) vs Frances Tiafoe (Resto del Mundo)

Hubert Hurkacz/Gael Monfils (Europa) vs Felix Auger-Aliassime/Ben Shelton (Resto del Mundo)

