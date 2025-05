Ruud y Draper jugarán la final en Madrid, Cerúndolo se queda en puertas

El noruego Casper Ruud, número 15 del ránking ATP, disputará su primera final del Masters 1000 de Madrid, al ganar este viernes al argentino Francisco Cerúndolo (N.21) por 6-4 y 7-5 y disputará la final contra el británico Jack Draper (N.6), que venció al italiano Lorenzo Musetti (N.11) por 6-3 y 7-6 (7/4).

Ruud, de 26 años, tuvo que salvar cuatro puntos de 'break' antes de servir en el inicio del duelo. Luego, pidió una pausa de asistencia médica cuando iba 2-1. Un fisioterapeuta le masajeó en la parte superior de la espalda durante varios minutos.

"Hay un montón de cosas que hacer como jugador. Es muy divertido, por supuesto, viajar por el mundo y vivir esta vida es como un sueño, no me malinterpretes. Pero por supuesto que tienes dificultades todo el tiempo, casi cada semana estás lidiando con algún tipo de dolor menor o fatiga o estrés de alguna manera", afirmó Ruud a pie de pista.

Después de caer a decimoquinto en el mundo, el noruego regresará al top 10: "No estaba seguro de que iba a ser capaz de terminar el partido, honestamente", confesó.

"Sentí algo en mi costilla durante el calentamiento, justo al final, antes de salir y lo sentía en casi todos los golpes, especialmente en el saque. Por suerte me dieron un tratamiento rápido", explicó antes de subrayar que tomará analgésicos. "No es lo ideal, pero en una situación así tienes que hacer eso de vez en cuando", concluyó Ruud.

- Quejas por un aficionado -

Durante el encuentro, el noruego se quejó de la actitud de un aficionado: "En el tenis hay unos códigos no escritos que la inmensa mayoría de los aficionados respetan, pero cuando alguno no lo hace, puede resultar muy molesto".

"Le pregunté al árbitro cómo podía poner fin a que gritaran entre mi primer y segundo saque, sugiriéndole que quizá si me concediera el primer servicio cada vez que me interrumpen, dejarían de hacerlo", explicó.

"No quiero ser un imbécil con Francisco (Cerúndolo), él no tiene culpa de nada. Era un momento caliente y sentí una gran frustración, quizá exageré", concluyó Ruud.

Tras reanudarse el choque, el noruego parecía con más cautela pero terminó por romper el saque de su rival y se puso 5-4 a favor, lo que le permitió a continuación llevarse la primera manga en 48 minutos.

En el segundo set, Cerúndolo plantó cara a Ruud hasta el punto de que dispuso de tres bolas para ganar el servicio de su rival. Pero cinco puntos seguidos ganados por el noruego puso el marcador 6-5 en contra del argentino, que se hundió con su saque más tarde.

- "Demasiado bueno" -

Ruud es un especialista en tierra batida. Cuenta ahora con 124 victorias (35 derrotas), más que cualquier otro jugador activo del circuito ATP.

"Demasiado bueno, eh. Buena suerte", transmitió Cerúndolo a Ruud tras felicitarle en la red.

Cerúndolo estuvo a un paso de convertirse en el primer finalista de su país de un Masters 1000 desde Diego Schwartzman en Roma en 2020.

Con esta derrota no pudo conseguir su 25º triunfo de 2025 y adelantar al español Carlos Alcaraz y al australiano Alex de Miñaur como el tenista con más encuentros ganados este año.

"Fue muy mal partido. Cometí muchos errores; por momentos jugué muy bien y en otros mal. Él tampoco jugó un gran tenis, pero tuve un mal partido", afirmó el bonaerense en rueda de prensa.

"Me voy contento y en un par de días sacaré lo positivo. Ahora todavía no, pero es mi segunda semifinal de un Masters 1000 y no me puedo criticar por lo que hice esta semana", prosiguió.

Por su parte, Draper frenó el sueño del italiano de jugar la final del torneo madrileño. Musetti fue subcampeón en el anterior Masters 1000, el de Montecarlo, donde cayó el pasado mes ante el español Carlos Alcaraz.

Draper, de 23 años, subirá al quinto lugar en el próximo ranking mundial, adelantando al serbio Novak Djokovic.

