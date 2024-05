Ryan Castro se muestra completo en “El cantante del ghetto”

Ciudad de méxico (ap) — ryan castro está en una etapa de su carrera en la que puede ir de los escenarios de coachella a la pista de un salón de baile para moverse al ritmo de la salsa.

El músico urbano colombiano fue recientemente invitado por Peso Pluma y Ludmilla para subir a la tarima en Coachella. Ahora presenta su álbum, “El cantante del ghetto”, cuya canción homónima es una salsa con todas las de la ley grabada en Medellín.

“Yo la verdad la hice como por diversión”, dijo sobre el tema con el que inicia su álbum. “Llamamos a los músicos y la hicimos con orquesta, como divirtiéndonos para salir de la zona de confort… Me encantó porque es un trabajo de mucha gente, todos los músicos, todos los productores y toda la gente que estuvo ahí, de verdad que le puso mucho amor al proyecto”.

En la casa de Castro se escuchaba rap, rock y esto llevó a que tuviera curiosidad por iniciar en la música. Grabó su primera canción cuando tenía unos 13 años; fue en un casete.

“Empecé como muy influenciado por la misma música”, dijo. “Fue por curioso, veía películas y me ponía a investigar qué sucedía con los artistas”.

Uno de sus astros favoritos era Arcángel, con quien canta en “Pueblo de Medallo” en su álbum. El video de la canción fue filmado entre Orlando, Florida, y Medellín, en Colombia, con muchas escenas callejeras.

“Me estoy graduando, por decirlo así, en el reggaetón y en la música urbana porque Arcángel es una persona de mucho respeto, una persona con mucha palabra en este negocio”, dijo Castro.

Otro de los artistas que lo inspiraron al crecer, Yandel, es invitado en el álbum para “Maleante”.

“De las mejores personas que he conocido en la música urbana, muy buen consejero también, me ha dado muchos consejos y me motiva mucho a trabajar”, señaló. “Es también para mí un orgullo, yo crecí escuchando a Wisin y Yandel”

El proceso para el álbum fue de años. Aunque Castro había grabado “Jordan remix” con Ñengo Flow y Myke Towers, prefirió guardarlo como los buenos vinos para cuando su propia carrera estuviera más firme y tuviera oportunidad de conocerlos más.

“Quema” con Peso Pluma fue uno de los primeros temas que lanzó del álbum, originalmente en 2023. Lo llevó a Coachella donde la cantó con el astro mexicano. En una segunda participación en el festival, Castro subió con la estrella brasileña Ludmilla para interpretar su canción en español “Piña colada”.

“Fue una muy buena entrada al festival”, dijo. “Un momento especial, un momento para la historia y para seguir sumándole a la carrera”.

El video de “Quema” suma cerca de 160 millones de vistas en YouTube. Este fin de semana “El cantante del ghetto” se posicionó en el segundo puesto de los álbumes nuevos más escuchados a nivel mundial en Spotify.

Las canciones del álbum tienen “visualizers” (visualizadores) que cuentan la historia de personajes de barrio, incluyendo un cantante callejero en un autobús de transporte público para “El cantante del ghetto”. Algunos de estos videos fueron filmados en Estados Unidos y en Francia.

“Lo hice y fortaleció mucho mi carrera, aprendí demasiado ahí”, recordó Castro sobre cantar en las calles y en buses.

Para los próximos meses espera estar de gira por Colombia, Europa y Estados Unidos. Si hay oportunidad, también le gustaría ir a Tulum, una playa mexicana del Caribe a la que Peso Pluma dedica un verso en “Quema”.

“Si me invitan, voy para allá. Peso me dijo que ha ido varias veces para allá obviamente y él me ha invitado, pero no he tenido la oportunidad de compartir un como parchecito así de relajo”, dijo.

