Ryan Wedding, exolímpico de snowboard en la lista de 'Más Buscados' del FBI, ha sido arrestado

WASHINGTON (AP) — Ryan Wedding, un ex snowboarder olímpico de Canadá que estaba entre los principales fugitivos del FBI y enfrenta cargos relacionados con el tráfico de drogas multinacional y el asesinato de un testigo federal, fue arrestado en México, dijeron altos funcionarios del Departamento de Justicia el viernes

Wedding, de 44 años, está acusado de dirigir una operación de tráfico de drogas, y las autoridades dicen que orquestó varios asesinatos para promover los delitos de drogas. Estaba en la lista de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI, y las autoridades habían ofrecido una recompensa de US$15.000.000 por información que condujera a su arresto y condena

La Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, y el director del FBI, Kash Patel, confirmaron el arresto de Wedding en publicaciones en redes sociales. Patel dijo que Wedding estaba siendo transportado a Estados Unidos después de ser detenido el jueves por la noche en México, donde las autoridades estadounidenses creen que el ex olímpico había estado escondido durante más de una década

“Este es un gran día para una América del Norte más segura, y el mundo", escribió Patel en la plataforma social X, "y un mensaje de que aquellos que violan nuestras leyes y dañan a nuestros ciudadanos serán llevados ante la justicia”

Se esperaba que Patel celebrara una conferencia de prensa más tarde el viernes en California

Wedding, ciudadano canadiense, compitió por su país natal en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City. Los registros olímpicos muestran que participó en un solo evento de snowboard masculino, el slalom gigante paralelo, terminando en el puesto 24

Fue acusado en 2024 de dirigir una red de tráfico de drogas que utilizaba camiones semirremolques para mover cocaína entre Colombia, México, el sur de California y Canadá. Las autoridades dijeron que sus alias incluían "El Jefe", "Enemigo Público" y "James Conrad Kin"

En noviembre, la Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció que también había sido acusado de orquestar el asesinato de un testigo en Colombia para ayudarlo a evitar la extradición a Estados Unidos

Las autoridades dijeron que Wedding y sus cómplices utilizaron un sitio web canadiense llamado "The Dirty News" para publicar una fotografía del testigo para que pudiera ser identificado y asesinado. El testigo fue seguido hasta un restaurante en Medellín en enero y le dispararon en la cabeza

Wedding enfrenta cargos separados de tráfico de drogas en Canadá que datan de 2015, según la Real Policía Montada de Canadá

Wedding fue previamente condenado en Estados Unidos por conspiración para distribuir cocaína y fue sentenciado a prisión en 2010, según muestran los registros federales. Los fiscales federales en 2024 dijeron que creían que Wedding, después de su liberación de prisión, había reanudado el tráfico de drogas bajo la protección del Cartel de Sinaloa en México