Ryanair eleva su previsión de crecimiento de tarifas gracias a las fuertes reservas en 2026

Por Conor Humphries

DUBLÍN, 26 ene (Reuters) - Ryanair aumentó el lunes su previsión de crecimiento de las tarifas medias después de que las reservas para 2026 tuvieran un fuerte comienzo y pronosticó que los beneficios para el año hasta finales de marzo aumentarían en alrededor de un tercio.

Sin embargo, la aerolínea irlandesa, la mayor de Europa por número de pasajeros, dijo que los aumentos de tarifas a lo largo del año serían modestos y advirtió de posibles huelgas.

Las acciones de Ryanair bajaban un 3% a las 12:50 GMT y una nota de Citi calificaba los resultados de sólidos, "aunque no alcanzan las altas expectativas".

LAS MEJORES SEMANAS DE RESERVAS

Ryanair dijo que había registrado dos de las mejores semanas de reservas de su historia en enero y que las tarifas aéreas habían subido ligeramente.

"Creemos que recuperaremos no sólo el 7% de descenso del año pasado, sino uno o dos puntos porcentuales más", dijo en una entrevista el director financiero, Neil Sorahan.

En consecuencia, Ryanair "prevé con cautela" que el beneficio después de impuestos se sitúe entre 2.130 y 2.230 millones de euros (entre US$2.500 y US$2.600 millones).

Esta cifra es mucho mejor que los 1.600 millones de euros del año pasado y coincide con la previsión de 2.220 millones de euros de una encuesta de analistas realizada por LSEG.

Sin embargo, el consejero delegado, Michael O'Leary, dijo posteriormente en una reunión con analistas que el aumento de las tarifas en el nuevo ejercicio, que comienza el 1 de abril, será probablemente modesto, con un crecimiento de un solo dígito bajo. La semana pasada dijo que las tarifas podrían aumentar entre un 2% y un 4%.

En los tres últimos meses de 2025, Ryanair obtuvo un beneficio después de impuestos de 115 millones de euros, excluyendo un cargo excepcional de 85 millones de euros relacionado con una multa de la autoridad italiana de la competencia en diciembre, dijo la aerolínea.

O'Leary se mostró "muy confiado" en que la multa de 256 millones de euros sea anulada tras la apelación.

(1 dólar = 0,8440 euros) (Escrito por Conor Humphries; edición de Jacqueline Wong; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)