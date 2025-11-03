Ryanair gana un 42% más en la primera mitad de su año fiscal, hasta los 2.540 millones

MADRID, 3 Nov. 2025 (Europa Press) - Ryanair registró un beneficio neto de 2.540 millones de euros en los primeros seis meses de su año fiscal, finalizado el pasado 30 de septiembre, lo que supone un incremento del 42% respecto a las ganancias de 1.790 millones obtenidas en el mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado este lunes la compañía en un comunicado. Los ingresos de la aerolínea 'low cost' crecieron un 13% entre abril y septiembre de 2025, hasta los 9.820 millones de euros, mientras que los costes operativos avanzaron un 4%, hasta los 6.960 millones de euros. En este sentido, la compañía ha explicado que el aumento de sus beneficios se debe a un crecimiento del tráfico del 3%, hasta alcanzar la cifra récord de 119 millones de pasajeros, así como a un incremento de las tarifas del 13%, impulsado por la positiva acogida de la Semana Santa, la menor base de comparación respecto al año anterior y la recuperación de las tarifas en el segundo trimestre. Por otro lado, el consejo de administración de Ryanair (en consonancia con la política de dividendos de la empresa) ha declarado un dividendo a cuenta de 0,193 euros por acción, pagadero a finales de febrero del año que viene. La aerolínea ha indicado que se prevé que el tráfico aéreo del año fiscal 2026 crezca más de un 3%, hasta alcanzar los 207 millones de pasajeros —frente a los 206 millones previstos anteriormente—, debido a las entregas anticipadas de Boeing y a la fuerte demanda del primer semestre. No obstante, Ryanair prevé recuperar "con cautela" la totalidad del descenso del 7% en las tarifas del año pasado, lo que debería traducirse en un crecimiento razonable del beneficio neto en el ejercicio fiscal 2026. "El resultado final del ejercicio fiscal 2026 sigue estando sujeto a acontecimientos externos adversos, como la escalada del conflicto en Ucrania y Oriente Próximo, las perturbaciones macroeconómicas y cualquier impacto adicional derivado de las reiteradas huelgas y la mala gestión de los controladores aéreos europeos", ha señalado la empresa.

