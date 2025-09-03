Ryanair ha pedido para el invierno más franjas que las que la empresa ha anunciado, dice Aena
3 sep (Reuters) - Maurici Lucena, consejero delegado de Aena SME, SA:
* ES DIFÍCIL ENCONTRAR OTRO CASO COMO EL DE RYANAIR, EN EL QUE LA DISCORDANCIA ENTRE LA EXCELENCIA OPERATIVA DE UNA COMPAÑÍA Y LA DESHONESTIDAD DE SU POLÍTICA DE COMUNICACIÓN SEA TAN ASOMBROSA
* RYANAIR ATEMORIZA A LA OPINIÓN PÚBLICA CON LA RETIRADA DE SUS AVIONES
* EN LOS AEROPUERTOS REGIONALES DE AENA, LAS TASAS PAGADAS POR LAS COMPAÑÍAS AÉREAS POR LOS PASAJEROS ADICIONALES EN RELACIÓN CON 2023 ASCIENDEN A UNOS 2 EUROS, MUY POR DEBAJO DE LOS 10,35 EUROS DE MEDIA DE LOS AEROPUERTOS DE AENA EN 2025
* EL NÚMERO DE SLOTS (FRANJAS DE TIEMPO) PARA LA TEMPORADA DE INVIERNO SOLICITADOS FORMALMENTE POR RYANAIR, QUE CONSTAN EN LAS BASES DE DATOS OFICIALES (ES DECIR, SU PROGRAMACIÓN), ES SIGNIFICATIVAMENTE SUPERIOR A LAS CIFRAS COMUNICADAS HOY POR RYANAIR EN SU RUEDA DE PRENSA
