Ryanair ha pedido para el invierno más franjas que las que la empresa ha anunciado, dice Aena

3 sep (Reuters) - Maurici Lucena, consejero delegado de Aena SME, SA:

* ES DIFÍCIL ENCONTRAR OTRO CASO COMO EL DE RYANAIR, EN EL QUE LA DISCORDANCIA ENTRE LA EXCELENCIA OPERATIVA DE UNA COMPAÑÍA Y LA DESHONESTIDAD DE SU POLÍTICA DE COMUNICACIÓN SEA TAN ASOMBROSA

* RYANAIR ATEMORIZA A LA OPINIÓN PÚBLICA CON LA RETIRADA DE SUS AVIONES

* EN LOS AEROPUERTOS REGIONALES DE AENA, LAS TASAS PAGADAS POR LAS COMPAÑÍAS AÉREAS POR LOS PASAJEROS ADICIONALES EN RELACIÓN CON 2023 ASCIENDEN A UNOS 2 EUROS, MUY POR DEBAJO DE LOS 10,35 EUROS DE MEDIA DE LOS AEROPUERTOS DE AENA EN 2025

* EL NÚMERO DE SLOTS (FRANJAS DE TIEMPO) PARA LA TEMPORADA DE INVIERNO SOLICITADOS FORMALMENTE POR RYANAIR, QUE CONSTAN EN LAS BASES DE DATOS OFICIALES (ES DECIR, SU PROGRAMACIÓN), ES SIGNIFICATIVAMENTE SUPERIOR A LAS CIFRAS COMUNICADAS HOY POR RYANAIR EN SU RUEDA DE PRENSA

https://tinyurl.com/meazb97v

