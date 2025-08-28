Ryanair recortará un millón de plazas más en España el próximo invierno, informa Europa Press
MADRID, 28 ago (Reuters) -
La aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair
planea reducir el número de vuelos desde y hacia aeropuertos regionales en España en reacción a un aumento de las tasas por parte del operador aeroportuario controlado por el Estado, Aena, informó Europa Press el miércoles, basándose en la información del alto ejecutivo Eddie Wilson.
La aerolínea anunciará oficialmente el próximo miércoles una reducción de su capacidad desde y hacia aeropuertos regionales de alrededor de un millón de plazas de pasajeros durante el próximo invierno, dijo Wilson, consejero delegado de Ryanair DAC, la mayor de las cinco aerolíneas filiales operadas por el Grupo Ryanair, según Europa Press.
Ryanair, la mayor aerolínea de España en número de pasajeros, ya había anunciado en enero una reducción de 800.000 plazas de pasajeros en los aeropuertos regionales del país durante la temporada de verano.
Aena, que ha aprobado un aumento del 6,5% de las tasas el próximo año para las aerolíneas con el fin de financiar en parte la ampliación de los principales aeropuertos de Madrid y Barcelona, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. (Información de Inti Landauro; edición de Louise Heavens; editado en español por Patrycja Dobrowolska)
