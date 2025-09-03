Ryanair reduce su capacidad de invierno un 41% en las regiones españolas y un 10% en Canarias
- 1 minuto de lectura'
3 sep (Reuters) - Ryanair:
* Reducirá su capacidad para el invierno de 2025 en un 41% en las regiones españolas y en un 10% en las Islas Canarias
* Se ve obligada a cerrar su base de Santiago de Compostela, cancelar todos los vuelos a Vigo y Tenerife Norte, mantener cerradas las bases de Valladolid y Jerez
* Reducirá su capacidad en Asturias, Santander, Zaragoza y las Islas Canarias para la temporada de invierno de 2025
* Supondrá la pérdida de más de un millón de plazas en invierno (dos millones al año) debido a las tasas aeroportuarias 'excesivas y poco competitivas' que aplica el operador aeroportuario Aena
* Reduce la capacidad en cuatro aeropuertos regionales: Zaragoza (-45%), Santander (-38%), Asturias (-16%) y Vitoria (-2%)
Más información de las empresas: (Redacción de Gdansk)
Otras noticias de España
- 1
Cuadernos: a dos meses del juicio oral, un grupo de imputados quiere evitar la pena y ofrece pagar una suma millonaria como indemnización
- 2
Novak Djokovic: la leyenda continúa y tendrá un cruce estelar en las semifinales del US Open
- 3
Elisa Carrió reveló que está en pareja con un hombre 25 años mayor: “Nos vemos una vez por semana en una esquina”
- 4
La aberración de la censura previa