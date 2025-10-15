Ryanair reduce su tráfico en Alemania en invierno por no haber bajado las tasas

BERLÍN, 15 oct (Reuters) - Ryanair anunció el miércoles que reducirá aún más su tráfico en Alemania durante el próximo invierno boreal, culpando a Berlín de no haber reducido las tasas de localización, que se encuentran entre las más altas de Europa.

La medida de la aerolínea irlandesa de bajo coste supondrá una pérdida de 800.000 asientos y 24 rutas en nueve aeropuertos, entre ellos Berlín, Hamburgo y Memmingen, lo que hará que las capacidades de Ryanair caigan por debajo de las del invierno pasado, dijo su directora de mercadotecnia, Dana Brady.

Los aeropuertos de Dortmund, Dresde y Leipzig permanecerán cerrados, añadió Ryanair en un comunicado.

Brady afirmó que los recortes eran "totalmente evitables" y pidió al ministro de Transportes, Patrick Schnieder, que "tome medidas urgentes para reformar el maltrecho sistema de aviación alemán".

Ryanair ha advertido al Gobierno alemán de que trasladará su capacidad a otros países de la UE si Berlín no atiende sus demandas de revertir una subida de impuestos a la aviación a partir de mayo de 2024 y reducir las tasas de control del tráfico aéreo. (Información de Klaus Lauer; escrito por Natascha Koch; edición de Alexander Smith; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)