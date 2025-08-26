Ryanair y Booking firman un acuerdo para integrar vuelos de la aerolínea en plataformas de viajes

MADRID, 26 Ago. 2025 (Europa Press) -

La aerolínea Ryanair ha anunciado este martes un acuerdo de colaboración con Booking Holdings, grupo que integra marcas de viajes globales como Booking.com, Kayak, Priceline y Agoda, con el objetivo de ofrecer a los clientes un acceso directo a todos los vuelos de la compañía aérea. Gracias a esta alianza, los usuarios que reserven con las plataformas de Booking Holdings podrán acceder a la red de más de 235 destinos de Ryanair, con acceso a todos los precios de los productos de la aerolínea. Además, los pasajeros tendrán acceso automático a su cuenta myRyanair, sin necesidad de completar el proceso de verificación de cliente, lo que les permitirá recibir directamente en su móvil todas las actualizaciones esenciales sobre sus vuelos.

Este acuerdo supone la incorporación de Booking Holdings a la lista de 'OTAs aprobadas' por Ryanair, en la que ya figuran empresas como loveholidays, lastminute, Travelfusion, Paxport, Kiwi, On the Beach, TUI, El Corte Inglés o Expedia. La compañía ha subrayado que esta estrategia evidencia cómo las agencias de viajes online y Ryanair pueden trabajar conjuntamente para proteger a los consumidores y ofrecerles más opciones a precios más bajos.