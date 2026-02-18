Rybakina abandona en Dubái, Anisimova y Andreeva se citan en cuartos

La kazaja Elena Rybakina abandonó su partido de octavos de final del WTA 1000 de Dubái, mientras que Amanda Anisimova y Mirra Andreeva ganaron sus respectivos compromisos y se citaron en cuartos de final.

Rybakina, reciente campeona del Abierto de Australia, se vio obligada a abandonar debido a problemas gastrointestinales al comienzo del tercer set contra la croata Antonia Ruzic.

La kazaja se suma a otras jugadoras de alto perfil, incluidas las dos primeras del mundo, Aryna Sabalenka e Iga Swiatek, así como Victoria Mboko y Barbora Krejcikova, que se han retirado o han renunciado a participar en este torneo en la ciudad emiratí.

Ruzic, que accedió al torneo como 'lucky loser' y que en primera ronda eliminó a la campeona del US Open 2021, Emma Raducanu, alcanzó los primeros cuartos de final de un WTA 1000 de su carrera.

La número 67 del mundo se medirá por un boleto a semifinales con la ucraniana Elina Svitolina.

Anisimova, segunda favorita, disputó su primer partido en este WTA 1000 -exenta en primera ronda y tras un walkover en la segunda- ante la indonesia Janice Tjen, a la que derrotó en dos sets.

La estadounidense, sexta del mundo, se enfrentará en cuartos a la rusa Andreeva (7ª), la defensora del título, que se deshizo de la rumana Jaqueline Cristian.

La tercera cabeza de serie, la estadounidense Coco Gauff, salvó tres puntos de partido para terminar imponiéndose 2-6, 7-6 (11/9) y 6-3 a la belga Elise Mertens, y se medirá en la próxima ronda con Alexandra Eala o Sorana Cirstea.