Rybakina asegura plaza en las Finales WTA tras alcanzar semis en torneo de Tokio

La tenista kazaja Elena Rybakina aseguró el octavo y último boleto para las Finales WTA al vencer a Victoria Mboko 6-3, 7-6 (7/4) el viernes, en cuartos de final del torneo WTA 500 de Tokio.

Rybakina, vencedora de Wimbledon en 2022, asegura matemáticamente su presencia en el torneo que reunirá a las ocho mejores tenistas de la temporada en Riad, del 1 al 8 de noviembre.

La número 7 del mundo, vencedora la pasada semana del torneo WTA 500 de Ningbo, selló rápidamente el primer set contra Mboko (N.23) y frenó los intentos de la canadiense por recuperarse en la segunda manga.

En semifinales, Rybakina se enfrentará a la checa Linda Noskova (N.17).

La kazaja estaba en una ajustada lucha contra la rusa Mirra Andreeva por lograr el último boleto para las Finales WTA.

Con esta victoria en Tokio, aseguró su boleto al torneo, en el que se medirá a las ya clasificadas Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Madison Keys, Jessiga Pegula y Jasmine Paolini.

-- Resultados del torneo WTA 500 de Tokio:

Sofia Kenin (USA/N.10) derrotó a Ekaterina Alexandrova (RUS/N.3) 6-0, 2-6, 7-6 (7/3)

Linda Nosková (CZE/N.6) a Anna Kalinskaya (RUS) 6-0, 1-0 y abandono

Elena Rybakina (KAZ/N.2) a Victoria Mboko (CAN/N.9) 6-3, 7-6 (7/4)

amk/pst/dam/dbh