Rybakina derriba a Swiatek y pasa a semifinales del Abierto de Australia

Por Michael Church

MELBOURNE, 28 ene (Reuters) - Elena Rybakina, quinta cabeza de serie, se clasificó el miércoles para las semifinales del Abierto de Australia ⁠tras imponerse a Iga Swiatek, ⁠seis veces campeona de Grand Slam, por 7-5 y 6-1 en Melbourne Park, con una actuación dominante en el segundo set.

La jugadora de 28 años, que aspira ⁠a levantar ‌el ​trofeo por primera vez, se enfrentará a la estadounidense Jessica Pegula por un puesto en la final ​del sábado. Rybakina firmó 11 saques directos y 26 golpes ganadores para acabar con las ‌esperanzas de Swiatek de completar el pleno de grandes torneos ‌en el Rod Laver Arena, ganando ​ocho de los últimos nueve juegos para subrayar su autoridad.

"Estoy muy contenta con la victoria", dijo Rybakina. "Nos conocemos bastante bien, me centré en jugar de manera agresiva".

"Creo que en el primer set a las dos no nos funcionó el primer saque, así que intentamos meter presión con el segundo".

"Diría que en el segundo empecé a jugar más libre, a sacar mejor y estoy muy contenta con la victoria". Swiatek tuvo un comienzo rápido, rompiendo ⁠el servicio de Rybakina en el primer juego al castigar el segundo saque de la kazaja, pero la segunda cabeza ​de serie no logró asentarse, cediendo inmediatamente su ventaja.

Ambas jugadoras mantuvieron el servicio hasta el último juego, cuando Swiatek disparó a la red para dar a Rybakina el primer set tras casi una hora de juego. Rybakina aprovechó las frustraciones de Swiatek con su servicio y se adjudicó el segundo juego del segundo set con un derechazo a la esquina que dejó a la polaca clavada en el ⁠sitio.

Swiatek cuestionó una decisión de línea muy ajustada cuando Rybakina le rompió de nuevo el servicio al ​final del set, antes de que esta mantuviera cómodamente su servicio para avanzar.

Swiatek tuvo problemas con su saque durante toda la contienda y la número dos del mundo dijo que era algo que necesitaba mejorar en los próximos ‍meses.

"No saqué tan bien como en Cincinnati, por ejemplo, contra Elena. Mi saque fue un poco normal y a veces podría haber dado un poco más", dijo Swiatek a la prensa.

"Hay algunas cosas en el saque que quiero cambiar y que ya cambié en la pretemporada. Pero luego llegan los partidos y no tienes tanto tiempo ​para pensar en ello".

"No quieres pensar en esos detalles cuando juegas. Así que vuelvo a los viejos esquemas... Hay algunas cosas que puedo cambiar para jugar mejor e intentaré hacerlo". (Información de Michael Church, información adicional de Rohith Nair en Bengaluru; edición ‍de Edwina Gibbs, Christopher Cushing y Shri Navaratnam; edición en español de María Bayarri Cárdenas)