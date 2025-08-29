Rybakina rompe la ilusión de Raducanu y alcanza sus primeros octavos en el US Open

La británica Emma Raducanu se despidió este viernes de su mejor US Open desde el título de 2021 con una contundente derrota frente a la kazaja Elena Rybakina, que avanzó por primera vez a los octavos de final en Nueva York.

Rybakina, décima de la WTA, resolvió en sólo 62 minutos este cruce de tercera ronda ante Raducanu (36) por 6-1 y 6-2.

La británica había logrado esta semana sus primeras victorias en Flushing Meadows desde su impactante título de 2021 a los 18 años, frente a dos rivales del top 50 de la WTA.

En cambio, el poder de fuego de Rybakina resultó demasiado para Raducanu, sometida bajo el demoledor servicio de la tenista nacida en Moscú.

Rybakina no permitió a la británica ni una oportunidad de break, al tiempo que brillaba también en la devolución, con un 50% de efectividad.

Campeona de Wimbledon en 2022, Rybakina enfrentará ahora a la vencedora del choque entre la italiana Jasmine Paolini y la checa Marketa Vondrousova.

En caso de triunfo, avanzará a los únicos cuartos de final que le faltan de los cuatro torneos de Grand Slam.

"Por alguna razón, a lo largo de estos años el US Open no fue exitoso para mí, pero espero que este año eso cambie", dijo Rybakina en su entrevista en la cancha.

En Nueva York, la kazaja es dirigida de nuevo desde su palco por el controvertido Stefano Vukov, después de que la WTA levantara una suspensión contra el entrenador croata a principios de este mes.

Vukov tenía prohibido asistir a torneos de la WTA al ser encontrado culpable de violar el código de conducta del circuito.

El croata fue despedido por Rybakina justo antes del US Open de 2024 y posteriormente bombardeó a la jugadora con demandas para regresar que provocaron que Rybakina temiera por su seguridad, según detalles de una investigación de la WTA reportados por The Athletic.

En enero, Vukov fue suspendido por un año después de que la WTA dictaminara que había incurrido en "abuso de autoridad y comportamiento abusivo" hacia Rybakina.

Sin embargo, Rybakina empezó posteriormente a trabajar de nuevo con Vukov entre eventos. En el pasado torneo WTA 1000 de Cincinnati se le permitió regresar a su palco tras apelar con éxito su suspensión.

rcw-gbv/ma