Rybakina se retira por lesión de las semifinales del torneo WTA de Tokio
La kazaja Elena Rybakina se retiró del torneo de Tokio este sábado previo a su partido de semifinale
- 1 minuto de lectura'
La kazaja Elena Rybakina se retiró del torneo de Tokio este sábado previo a su partido de semifinales por una lesión, un día después de asegurarse su clasificación a las Finales de la WTA, competencia que cierra la temporada femenina y se disputa en noviembre.
La salida de la segunda cabeza de serie le permitió avanzar a la final sin jugar semis a Linda Noskova.
La checa, sexta preclasificada, espera en la final, el domingo, a la vencedora del choque de este sábado entre Sofia Kenin y Belinda Bencic.
"Siento mucho no poder jugar hoy", dijo en un comunicado Rybakina, nacida en Moscú y de nacionalidad kazaja, campeona de Wimbledon en 2022.
"Esta semana he estado teniendo problemas de espalda y no puedo jugar al 100%. Me decepciona que mis seguidores no puedan verme hoy, pero espero verlos el año que viene", añadió Rybakina.
El viernes, la número siete del mundo se aseguró la octava y última plaza en las Finales de la WTA, que se jugará el próximo mes en Arabia Saudita, tras vencer a Victoria Mboko en dos sets en cuartos de final en Tokio.
bur-pst/ma/cjc
