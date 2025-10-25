LA NACION

Rybakina se retira por lesión de las semifinales del torneo WTA de Tokio

La kazaja Elena Rybakina se retiró del torneo de Tokio este sábado previo a su partido de semifinale

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Rybakina se retira por lesión de las semifinales del torneo WTA de Tokio
Rybakina se retira por lesión de las semifinales del torneo WTA de Tokio

La kazaja Elena Rybakina se retiró del torneo de Tokio este sábado previo a su partido de semifinales por una lesión, un día después de asegurarse su clasificación a las Finales de la WTA, competencia que cierra la temporada femenina y se disputa en noviembre.

La salida de la segunda cabeza de serie le permitió avanzar a la final sin jugar semis a Linda Noskova.

La checa, sexta preclasificada, espera en la final, el domingo, a la vencedora del choque de este sábado entre Sofia Kenin y Belinda Bencic.

"Siento mucho no poder jugar hoy", dijo en un comunicado Rybakina, nacida en Moscú y de nacionalidad kazaja, campeona de Wimbledon en 2022.

"Esta semana he estado teniendo problemas de espalda y no puedo jugar al 100%. Me decepciona que mis seguidores no puedan verme hoy, pero espero verlos el año que viene", añadió Rybakina.

El viernes, la número siete del mundo se aseguró la octava y última plaza en las Finales de la WTA, que se jugará el próximo mes en Arabia Saudita, tras vencer a Victoria Mboko en dos sets en cuartos de final en Tokio.

bur-pst/ma/cjc

LA NACION
Más leídas
  1. Alerta meteorológica por tormentas fuertes para la Ciudad y el conurbano
    1

    Alerta meteorológica por tormentas fuertes para la Ciudad y el conurbano para este viernes 24 de octubre

  2. La Corte dejó firme una condena contra el sindicalista Santa María: le ordenan indemnizar a una trabajadora
    2

    La Corte Suprema dejó firme una condena contra el sindicalista Víctor Santa María: le ordenan indemnizar a una trabajadora

  3. En qué canal pasan Independiente Rivadavia vs. River, por la Copa Argentina 2025
    3

    En qué canal pasan Independiente Rivadavia vs. River por la Copa Argentina 2025 hoy

  4. Viaje al interior de la mega reunión de banqueros y algunas de las personas más importantes del mundo
    4

    Viaje al interior de la mega reunión de banqueros y algunas de las personas más importantes del mundo

Cargando banners ...