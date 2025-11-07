Rybakina vence a Pegula y avanza a la final del torneo WTA Finals

RIAD, Arabia Saudita (AP) — Elena Rybakina alcanzó el partido por el título en las Finales de la WTA por primera vez después de vencer a Jessica Pegula 6-4, 6-4, 6-3 gracias a su potente servicio en las semifinales el viernes.

La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, juega contra Amanda Anisimova en la segunda semifinal más tarde. Ese es un reencuentro de la final del Abierto de Estados Unidos.

Rybakina, la campeona de Wimbledon 2022 de Kazajistán, ha ganado sus cuatro partidos esta semana, avanzando desde la fase de grupos por primera vez.

Logró 15 aces contra Pegula y aseguró la victoria en su primer punto de partido.

Rybakina expresó: “No fue fácil remontar, pero estoy contenta de haber encontrado mi camino en el segundo set y ganarlo en esta batalla de tres sets. El servicio, cuando lo necesité, me ayudó”.

Pegula llegó a la final en 2023, perdiendo ante Iga Swiatek 6-1, 6-0.

