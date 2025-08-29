Rybakina vence a Raducanu en sets corridos y alcanza la cuarta ronda del Abierto de EEUU

Por Janina Nuno Rios

NUEVA YORK, 29 ago (Reuters) - Elena Rybakina, novena cabeza de serie, puso fin el viernes a la racha de Emma Raducanu en el Abierto de Estados Unidos y avanzó por primera vez a la cuarta ronda con una victoria por 6-1 y 6-2.

La campeona de Wimbledon 2022 se puso en ventaja con rapidez en ambos sets y se mantuvo concentrada en todo momento para sellar la victoria en 62 minutos.

"Sí, estoy muy contenta con la actuación. Siempre es difícil jugar frente Emma", dijo Rybakina, de 26 años.

Rybakina no tardó en imponer su juego, rompiendo el servicio en el primer juego antes de consolidarse con la potencia de sus golpes.

La británica, que había arrasado en sus dos primeras rondas sin ceder su saque, se vio repetidamente desbordada por los errores y no encontró respuestas mientras Rybakina cerraba el set.

El segundo parcial siguió un guión similar. El primer juego de servicio de Raducanu se escapó con otra avalancha de errores, y Rybakina aprovechó para mantener el saque y consolidar la ventaja.

Rybakina se enfrentará ahora a Marketa Vondrousova, campeona de Wimbledon en 2023, o a la italiana Jasmine Paolini, séptima cabeza de serie.

"Es cierto que en los últimos años no ha sido fácil en el Abierto de Estados Unidos y no he tenido éxito", añadió Rybakina. "Espero que este año cambie. Ahora estoy muy contenta de pasar y espero poder llegar lo más lejos posible". (Reporte de Janina Nuno Rios en Nueva York, Editado en español por Javier Leira)