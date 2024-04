Ryder continúa su expansión transfronteriza; inaugura otro almacén multicliente en uno de los principales puertos entre México y EE.UU.

México city--(business wire)--abr. 29, 2024--

Ryder System, Inc. (NYSE: R), líder en soluciones de cadena de suministro, soluciones de administración de transporte dedicado y soluciones de administración de flotas, anuncia la apertura de un nuevo almacén multicliente en uno de los principales puertos de México-Estados Unidos en los últimos meses. Este nuevo almacén se encuentra en El Paso (Texas), cerca del puerto de entrada de Ysleta, el mayor puerto comercial de El Paso y un corredor comercial clave para las mercancías con destino al norte desde Ciudad Juárez (México). La instalación está diseñada para apoyar el crecimiento de la actividad de las empresas ante el nearshoring, tras el ascenso de México el año pasado como principal socio comercial de Estados Unidos.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20240429579629/es/

Ryder anuncia la apertura de un nuevo almacen multicliente en El Paso, Texas. Ubicado estratégicamente a lo largo del corredor comercial México-Estados Unidos para apoyar el crecimiento de sus clientes frente al auge del nearshoring y comercio internacional. (Photo: Business Wire)

"Si observamos las cifras más recientes, el comercio entre EE.UU. y México asciende a casi 800,000 millones de dólares anuales, y el puerto de Ysleta procesa entre el 9% y el 10% de esa cifra. Es el segundo más importante después del puerto de Laredo, Texas, que procesa casi el 40% de las mercancías que cruzan la frontera, y donde recientemente abrimos otro almacén", afirma Frank Bateman, vicepresidente de operaciones de Ryder. "El centro de El Paso también tiene la ventaja de estar estratégicamente situado a lo largo de un cruce fronterizo recurrente para los camiones, no sólo en dirección norte y sur a través de la frontera, sino para las cargas nacionales que se dirigen hacia el este y el oeste a lo largo de la I10”.

Las instalaciones multicliente de Ryder, de 5,000 metros cuadrados, están ubicadas a menos de ocho kilómetros de la frontera México-Estados Unidos y a menos de 20 kilómetros del aeropuerto, con fácil acceso en todas las direcciones. Ofrece servicios de crossdock, incluyendo consolidación y desconsolidación, almacenamiento para importaciones y exportaciones, operaciones 24/7 y servicios de valor agregado. Las nuevas instalaciones tienen 20 puertas de carga / descarga y espacio para 350 remolques, con circuito cerrado de televisión en todo el recinto.

"El nuevo almacén de El Paso está justo al otro lado de la frontera de Ciudad Juárez, México, que es el mercado industrial más importante a lo largo de la frontera, con más de 300 plantas de manufactura orientadas a la exportación de diferentes mercancías, tales como electrodomésticos, componentes de automóviles, dispositivos médicos, y mucho otros.", dice Ricardo Alvarez, vicepresidente y director general de Ryder México. "Es una de las razones por las que México es tan atractivo para las empresas que buscan diversificar sus operaciones - eso, y la proximidad a los EE.UU. Si pones lo que necesitas en un camión, puedes tenerlo en tu centro de distribución de EE.UU. en cuestión de días, no semanas o meses”.

En febrero, Ryder anunció la apertura de un almacén multicliente y cross dock de 20,000 metros cuadrados en Laredo, centro situado a sólo seis kilómetros del Puente del Comercio Mundial, y la expansión de su patio en Nuevo Laredo, México.

"Llevamos casi tres décadas desarrollando nuestras capacidades transfronterizas en México. Toma años desarrollar relaciones en manufactura y con transportistas mexicanos, así como experiencia en aduanas y cumplimiento de normas para garantizar cruces fronterizos más rápidos y seguros", dice Steve Sensing, presidente de Cadena de Suministro y Soluciones de Transporte Dedicado de Ryder. "Y, con nuestras soluciones de cadena de suministro y transporte totalmente integradas, respaldadas por los mejores protocolos de seguridad de su clase y nuestra tecnología de visibilidad de punto a punto, podemos acelerar sin problemas los productos de nuestros clientes desde la fabricación hasta la puerta del consumidor final”.

Durante 30 años, Ryder ha proporcionado soluciones transfronterizas integrales a los clientes, incluyendo apoyo a la manufactura, almacenamiento y distribución, soluciones de administración de transporte, soluciones de administración de flotas, y más - todo ello apoyado por los mejores protocolos de seguridad en su clase. Ryder también cuenta con certificaciones industriales clave como C-TPAT y AEO, para garantizar un comercio transfronterizo más rápido y seguro a la vez que se reducen las inspecciones y las tasas para los clientes.

Sobre Ryder en México

Ryder System, Inc. (NYSE: R) es una empresa líder en logística y transporte. Ryder ha sido nombrada una de las Empresas Más Admiradas del Mundo por la revista Fortune durante 12 años consecutivos y en México ha sido incluida en el ranking de la revista Expansión de las 500 empresas más importantes de México durante ocho años consecutivos. Ryder es reconocida regularmente por sus prácticas líderes en la industria en logística de terceros, innovaciones impulsadas por la tecnología, responsabilidad corporativa, gestión ambiental, seguridad, programas de salud y protección, y la contratación de una fuerza laboral diversa. Para más información visita www.ryder.com / www.ryder.com/es-mx y síguenos en nuestra Sala de Prensa Online y LinkedIn.

Note Regarding Forward-Looking Statements: Certain statements and information included in this news release are “forward-looking statements” within the meaning of the Federal Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These forward-looking statements, including our expectations regarding operations in Mexico, are based on our current plans and expectations and are subject to risks, uncertainties, and assumptions. Accordingly, these forward-looking statements should be evaluated with consideration given to the many risks and uncertainties that could cause actual results and events to differ materially from those in the forward-looking statements including those risks set forth in our periodic filings with the Securities and Exchange Commission. New risks emerge from time to time. It is not possible for management to predict all such risk factors or to assess the impact of such risks on our business. Accordingly, we undertake no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events, or otherwise.

Ryder-scs

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20240429579629/es/

CONTACT: Para más información, contactar con

Jonathan Mayor,Jonathan_C_Mayor@ryder.com

Imanol Arozarena,Imanol_Arozarena@ryder.com

Keyword: north america united states mexico canada central america florida texas

Industry keyword: other transport trucking automotive transport hispanic consumer logistics/supply chain management supply chain management retail fleet management

SOURCE: Ryder System, Inc.

Copyright Business Wire 2024.

Pub: 04/29/2024 06:55 am/disc: 04/29/2024 06:56 am

http://www.businesswire.com/news/home/20240429579629/es