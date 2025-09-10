S de Sostenibilidad Turística del ICTES, más cerca de convertirse en norma ISO de alcance mundial

MADRID, 10 Sep. 2025 (Europa Press) -

La marca S de Sostenibilidad Turística del Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (ICTES) está más cerca de tener alcance mundial, tras el resultado positivo de la votación en ISO del Comité Técnico de la Organización Internacional de Normalización dedicado al Turismo y Servicios Relacionados (ISO/TC 228) a la propuesta de Turismo Sostenible, que ha resultado aprobada por mayoría absoluta y sin ningún voto en contra. En concreto, la propuesta fue presentada por el ICTES y UNE (Asociación Española de Normalización) el pasado mes de mayo en el congreso mundial de ISO celebrado en Río de Janeiro (Brasil) y sometida a votación con la participación de cerca de 70 países, según un comunicado.

A partir de ahora, comenzarán las reuniones de los grupos de trabajo en los que, teniendo como base la propuesta presentada por el ICTES, se desarrollará el contenido pormenorizado de la norma internacional. La S de Sostenibilidad Turística nació como respuesta a una demanda del propio sector y con la vocación de ser una palanca para la transformación sostenible de la industria turística internacional, así como una referencia clara que pudiera implantarse en organizaciones turísticas tanto públicas como privadas, independientemente de su tamaño, tal y como ha destacado el ICTES.