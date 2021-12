S. E. Justin Sun, Embajador, Fundador de TRON y Ganador de la Subasta Blue Origin, Llevará a Cinco Compañeros de Tripulación al Espacio a Través de la Campaña “Sea of Stars”

GINEBRA, Suiza--(BUSINESS WIRE)--dic. 22, 2021--

S. E. Justin Sun, embajador, representante permanente de Granada ante la OMC y fundador de TRON, reveló hoy que hizo la licitación ganadora para el primer asiento en el cohete inaugural New Shepard de Blue Origin. El monto total de la licitación de 28 millones de USD a la fundación Club for the Future de Blue Origin, que a su vez benefició 19 organizaciones benéficas para el espacio cuya misión es inspirar a las generaciones futuras a seguir carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (science, technology, engineering and math, STEM) y ayudar a inventar el futuro de la vida en el espacio. Sun y cinco compañeros de tripulación volarán en un vuelo de New Shepard en 2022. S. E. el Sr. Sun será el primer granadino, diplomático internacional y líder de la industria blockchain en subir al espacio. Llevará consigo la bandera de Granada en su viaje.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20211222005130/es/

(Graphic: Business Wire)

Blue Origin, cuya visión es el futuro de millones de personas que viven y trabajan en el espacio en beneficio de la Tierra, completó su primer vuelo humano el 20 de julio y regresó con éxito del espacio suborbital por encima de la línea Kármán, el límite del espacio reconocido internacionalmente.

Como parte de su viaje planificado, Sun está lanzando la campaña “Sea of Stars” (Mar de las estrellas) que lleva el nombre del modismo chino “星辰大海”, para transmitir que la Tierra es donde comienza el capítulo de la vida humana para nuestras generaciones futuras, no donde termina. El ilimitado Sea of Stars es la verdadera próxima frontera. Durante los próximos meses, S. E. el Sr. Sun nominará a cinco hombres y mujeres excepcionales para que vayan con él en su viaje. Los nominados pueden incluir a un miembro de la comunidad TRON DAO, que incluye a titulares a largo plazo de TRX, BTT, JST, SUN, NFT y WIN, y otros líderes destacados provenientes de los mundos de la moda, el arte, la tecnología, la exploración espacial y el espíritu empresarial. Los detalles sobre el proceso y los criterios de nominación se anunciarán en los próximos meses.

“Con el rápido desarrollo de la industria aeroespacial comercial, ingresar al espacio puede convertirse en un sueño que todas las personas pueden realizar en su vida. Estamos entrando en la era de los grandes vuelos espaciales. Este viaje espectacular necesita que más gente participe”, señaló S. E. el Sr. Sun. “La iniciativa de Blue Origin de llevar a más personas al espacio para ver la Tierra como nuestro singular hogar común es extraordinaria. Club for the Future ofrece una manera de utilizar esa experiencia para inspirar a los jóvenes de todo el mundo a soñar y actuar en sus sueños de ciencia, tecnología y exploración espacial. Me sentí obligado a ayudar a promover esa visión a través de mi licitación”.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20211222005130/es/

CONTACT: Contacto de la comunidad TRON DAO

Anjali George

anjali@tron.networkContacto de Blue Origin

media@blueorigin.com

Keyword: caribbean switzerland south america north america asia pacific europe africa grenada

Industry keyword: technology aerospace other technology manufacturing

Source: tron

Copyright Business Wire 2021.

Pub: 12/22/2021 11:41 am/disc: 12/22/2021 11:41 am

http://www.businesswire.com/news/home/20211222005130/es