Saar presume en Washington del "apoyo inquebrantable" de EEUU a Israel

MADRID, 28 Ago. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha presumido del "apoyo personal e inquebrantable" de Estados Unidos a su país, en un "productivo" encuentro que ha mantenido este miércoles en Washington con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, quien ha reiterado su "firme compromiso" con la seguridad de su aliado en Oriente Próximo.

"Agradezco al secretario de Estado, Rubio, su hospitalidad en Washington D.C. y su apoyo personal e inquebrantable a Israel", ha señalado en su cuenta de la red social X, sobre una reunión en la que ambos han abordado "desafíos e intereses mutuos".

El representante diplomático israelí ha celebrado así que "Israel no tiene mejor amigo que Estados Unidos, liderado por el presidente (Donald) Trump, y Estados Unidos no tiene mejor aliado que Israel".

Por su parte, Rubio ha subrayado la "estrecha cooperación de Estados Unidos (...) vital para garantizar la seguridad y la prosperidad en la región", según ha indicado en un breve comunicado la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce.

"El secretario abordó temas clave en Gaza, Líbano y Siria. Además, abordó la importancia de contrarrestar la influencia maligna de Irán", ha agregado.

El encuentro coincide con una reunión del jefe de la Casa Blanca con su gabinete, según indicó en la víspera el enviado especial, Steve Witkoff, para estudiar el futuro de la Franja de Gaza, donde ya han muerto 62.895 palestinos y 158.927 han resultado heridos en casi dos años de ofensiva militar israelí.