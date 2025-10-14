Sabadell dice que un 2,8% de inversores que representan el 30,8% del capital aceptan la opa de BBVA

(Añade detalles sobre el capital del Sabadell en el párrafo 3 y detalles sobre la oferta en los párrafos 4 y 5)

MADRID, 14 oct (Reuters) - El banco español Sabadell comunicó el martes que un 2,8% de accionistas que representan el 30,8% del capital del banco han aceptado la OPA hostil de 16.480 millones de euros (US$19.070 millones) lanzada por el BBVA.

Según este recuento parcial de aceptación, esto representa el 1,1% del capital social total del Sabadell, dijo el banco.

Sabadell proporcionó de esta forma detalles sobre el nivel de aceptación de las acciones del banco que están depositadas en la entidad catalana. Alrededor del 40% del capital de Sabadell son accionistas minoristas, de los cuales alrededor del 80% son también clientes del banco.

La persecución hostil de BBVA, que se remonta a mayo de 2024, se ha convertido en una de las batallas de fusiones y adquisiciones más enconadas de los últimos años en España.

BBVA aspira a conseguir el apoyo de al menos el 50,01% de los accionistas de Sabadell, aunque puede rebajar el umbral al 30%.

